İş dünyasının kadın liderleri, SAP Business Women’s Network Yıllık Zirvesi 2024’te buluştu

Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:22

Güncelleme: 27.05.2024 - 17:22

Her ölçekten şirketin iş yerindeki refah, kapsayıcılık ve çeşitliliği sağlaması için temel bileşen kabul edilen cinsiyet eşitliğine dair dünya çapında birçok çalışma yürütülürken, bir adım da teknoloji dünyasından geldi. Kurumsal uygulama yazılımları pazarının küresel lideri SAP’nin bünyesindeki en büyük çalışan topluluğu olan Business Women’s Network’ün Türkiye merkezi, yıllık buluşmasını 22 Mayıs’ta Radisson Vadi Collection Vadistanbul’da gerçekleştirdi. Kadınların kişisel ve kariyer gelişiminin desteklenmesi, teknoloji endüstrisinde çeşitlilik ve kapsayıcılığın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Birlikte Bas¸armak” temalı SAP Business Women’s Network Yıllık Zirvesi 2024 kapsamında, iş liderlerinin konuk olduğu 7 panel düzenlendi. Konuşmacılar, diğer kadınlara ilham veren başarı hikayelerini paylaşırken, zirvenin sonunda ise Teknoloji Endüstrisinde I·lham Veren Lider Ödülü için de tören gerçekleştirildi. Ödül töreninde genç heykeltraş Rümeysa Alptekin’in Business Women’s Network’e özel tasarladığı Teknoloji Endüstrisinde I·lham Veren Lider Ödülü, Dell Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir’e takdim edildi.

“Yarattığımız değeri iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte her yıl daha da büyüteceğiz”

Zirvenin “Birlikte Başarmak” isimli açılış panelinde konuşan BWN Türkiye Başkanı Evrim Evre Çolakoğlu şunları aktardı: “Bir kadın olarak bulunduğunuz ortamda tek kalmanın duygusunu birçoğunuz gibi çok iyi biliyorum. Bu nedenle kadın dayanışması konusunda adım atma hayalim hep vardı. SAP’de beraber çalıştığımız şahane kadınların bu hayale ortak olmasıyla 2022’de Business Women’s Network’ü kurduk. SAP dünyanın en kapsayıcı şirketlerinden biri olma hedefiyle dünden bugüne emin adımlarla yol alıyor. 2011 yılında kadın yönetici oranımız %19 iken bu oran bugün %30, hedef de %50. Biz de BWN olarak bu yolculuğun önemli bir parçasıyız. Business Women’s Network olarak, üç ana odağımız var. Kadınları doğru platformlarda bir araya getirerek iş ağlarını genişletmelerine katkı sağlamak, potansiyelleri gerçekleştirecekleri kültürü güçlendirmek ve başarıyı kutlamak. Kadınlar için güçlü iş ağları çok daha önemli. Çünkü kültürel kodların altına gizlenmiş bazı bariyerleri ancak başka kadınlarla tecrübe paylaşımı yaparak fark edip aşabiliyoruz. Bu etkinliğin hem ekosistemdeki iş ortaklarımızla hem teknoloji sektöründeki paydaşlarımızla bir araya gelmek konusunda dönüm noktası olmasını umuyorum. Yarattığımız değeri iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte her yıl daha da büyüteceğiz. Bu sene ilk kez verdiğimiz Teknolojide İlham Veren Lider ödülü için de çok heyecanlıyız. Başarıyı kutlamayı her kadının kendisine hatırlatması gerekiyor. "

“Kadınlara tavsiyem, cesur olmaları, seslerini çıkarmaları ve ben buradayım demeleri”

GoLive CEO’su Şenay Yılmaz ise “30 yıldır çalışma hayatındayım. Şunu biliyorum ki cinsiyet eşitliği konusunda atmamız gereken daha çok adım var. Mevcut şirketimde kurucu ortaklarımızın hepsi erkek. Ancak kadın istihdam oranımız %40’a ulaştı. Eşitliğe inanıyoruz ve bunu pozitif ayrımcılıkla değil, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yapmak istiyoruz. Kadınlara tavsiyem, cesur olmaları, seslerini çıkarmaları ve ben buradayım demeleri. Etrafınızda güçlü ve başarılı kadınlar olsun. Rol model almak ve olmak, yol göstermek çok önemli. BWN bu kapsamda çok kritik bir noktada konumlanıyor. Bizim desteğimizle de bu platformun teknoloji sektöründe çok başarılı işlere imza atacağını umuyorum” dedi.

“Daha fazla teknoloji konuşan, yapay zeka konuşan kadına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum”

Panele konuk olan Çözümevi Kıdemli Pazarlama ve İletişim Müdürü Nilsen Balata “Kadın emeğine ve cinsiyet eşitliğine çok önem veriyorum. Kadını iş hayatında perçinleyen hikayeler oluyor, İspanya’da master yaptığım dönemde futbol takımının pazarlama kampanyasında staj yapmak istediğimde işin cinsiyeti olmaz kavramından uzak yorumlarla karşılaştığım hikayeler yaşadım, Türkiye’ye dönerken iş hayatında kadın perspektifinin beni daha fazla zorlayacağını düşünmüştüm ama şanslı çalışan kadınlardan oldum. Şu an Çözümevi’nde kadın yönetici oranımız %47 seviyelerinde. Teknoloji sektöründe çalışan bir kadın olarak, daha fazla teknoloji konuşan, yapay zeka konuşan kadına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bu konulara yönelen kız öğrencilerin arttığını da görüyorum. Türkiye’de ve dünyada 10 sene sonrası için insanın iş hayatındaki oranlarını konuşurken kadın oranlarının bizi mutlu edeceğini umut ediyorum”

Alaton: “Feminizm yanlış anlaşılıyor, tek arzumuz sorumlulukları paylaşmak ve eşit yaşam alanları”

İş dünyasının kıymetli isimlerinin konuk olduğu ‘Güçlü Liderlerden Yol Haritaları’ başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlenen SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan, “Teknoloji sektörü, erkeklerin yoğun olduğu bir ortam gelinen noktadan gurur duyuyorum. Ancak gidecek daha çok yolumuz var” ifadelerini kullanırken, Alarko Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, “Girişimcilik çok moda oldu ancak girişimci olacağım diye de bu yola çıkılmıyor. Girişimci olduğumu sonradan anladım, ben bile bilmiyordum. Bu çok içgüdüsel bir süreç. Bu süreç boşlukları görerek puzzle gibi tamamlandıkça şekillenen bir olay. Doğal bir akış. Bir eksikliği görüp daha iyi tamamlarım diyebilmek. Ya olmayan bir şey olacak ya olanı çok daha farklı sunacaksın ya da daha ucuz olacak. Bir soruyu sormak gerekiyor, dünyada bir soruyu sorup ne olduğunu merak edip cevabını bulanlar Nobel’i alıyorlar. “Neden” ve “Niçin” sorularını sormaya başlayınca yaratıcı olabiliyorsun!

Feminizm, hep söylerim hiç girift bir tanımı yok, gayet basit: iki cins arasındaki es¸it hak ve özgürlükler. Bunu yakalarsak feminist kavramı da kalmayacak. Olana kadar da bunun çabasını verecegˆiz. Bizim yaptıgˆımız is¸ beyin is¸i ve orada bir cinsiyet durumu söz konusu degˆil. Fikirlerin ve beynin bir cinsiyeti olmaz. Hiçbir zaman bu farklılıgˆın ayrı degˆerlendirilmesini kabul edemedim. Feminizmin bu noktada yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Tek arzumuz sorumlulukları paylaşmak ve eşit yaşam alanları. Bu çağdaki kadınlar daha şanslı. Çünkü birçok rol model bulabiliyor. Önemli olan bakmak ve görmek” dedi.

Resan Yüner: “Hayat bir dengeden oluşuyor ve hiçbir kadın yalnız değil”

Panel konuşmacılarından Apple Türkiye, Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Resan Yüner, değerlendirmelerini şöyle paylaştı: “Hayatta en önemli şey denge. Kadın erkek eşitliği denilince yine bir dengeden söz ediyoruz. İş hayatında ve kariyer yolculuğunda hiçbir kadın yalnız hissetmemeli. Kadınlar kadınların en büyük destekçisi ve yardımcısı olmalı. Ben bunun rol modeli oldum olmaya da sonuna kadar devam edeceğim.” şeklinde aktardı.

“Bütün hikaye motivasyonumuzu kendi içimizde bulmakta yatıyor"

SAP Business Women’s Network Yıllık Zirvesi 2024’te "İlham Veren Öyküler" panelinin moderatörlüğünü üstlenen SAP Türkiye Kıdemli Proje Yöneticisi Sinem Çelikyapı erkek egemen alanlarda başarıları ile öne çıkan kadınların öykülerine dikkat çekti.

Nicole Restaurant Kurucusu Şef Aylin Yazıcıoğlu, “Vasata asla tahammülüm olmadı ve yaptığım her şeyin hakkını vermek için çok çalıştım. Modern insan hep endişeli; kaybedeceği çok şey var sanıyor. Oysa bütün hikaye yola çıkmakta ve bir daha arkana bakmamakta. Ne yaparsak yapalım, motivasyon zaten içimizden gelmeli. 17, 37 ya da 57 fark etmez, önemli olan "ben de yapabilirim"e inanmak. Yeni bir yola çıkmak ve maceraya devam etmek için her zaman bir sebep vardır. Siz sadece yolculuğun kalitesine karar verebilirsiniz. İleriye gidecek kadar cesur, farklı bir yolu deneyecek kadar meraklı, geri adım atmayacak kadar inatçı olmak kafi. Yolda sofralar kuracak kadar iyi yoldaşlar mutlaka karşınıza çıkacak; hayat budur."

Yarış Pilotu Seda Kaçan ilham verici serüvenini şöyle anlattı: “Tutku insanın içinden gelir: yarış pilotu olmak da benim tutkum. Doğduğum ilde motor sporları ile ilgilenen yoktu ve bir kız çocuğu olarak otomobil ve yarış tutkum hep yadırgandı. Üniversite döneminde rol model olarak gördüğüm isimler dahi beni yapamayacağıma ikna etmeye çalıştı. Fakat tutkum son bulmadı ve 26 yaşında, hayallerimin peşinden gitmeye karar verdim. Kredi çekerek kendime karting aracı aldım ve yarışlara katılmaya başladım. Adım adım ilerleyerek katıldığım yarışları kazandım ve ülkemi yurtdışı yarışlarda temsil etmeye başladım. İnsanın kendini adadığında hayallerini gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Şimdi, kendime hep iyi ki diyorum. Otomobil yarışları ile ilgilenen kadın arkadaşlarıma ilham olmaya çalışıyor, onları elimden geldiğince yönlendirmeye gayret ediyorum. Bu seneki hedefim, Avrupa’da şampiyon olmak."

Pamukkale S¸arapları Yönetim Kurulu Üyesi Selda Tokat ise, şu sözleri kaydetti: “Türk şarapçılığı son 20 yılda çok iyi yerlere geldi. Şarap sektörü, kadınların çoğunlukta olduğu bir sektör. Benim de aile şirketimizde bu sene 25. senem. Bundan 20 yıl öncesinde aldığım bağda bir gün en iyi bordo şarabını yapmak için bordo üzümleri yetiştirmeye başladım. Bağ, aynı bir kadın gibidir. Kızım büyürken gözlemlediğim değişimlerin aynısını bağımda da gözlemledim. Markamı çıkarmak için de bağın 18. yaşının en uygun yaşı olduğuna karar vererek, hayalimdeki şarabı yaptım. Bir hayalin hayata geçmesi için en önemli duygu, sabırdır bence. Sabır içinde; tutkuyu, vazgeçmemeyi en önemlisi yılmamayı barındırır. SARI KEDİ markam, bunun en güzel örneği."

“Kadın egemen şirketimiz duygusal zekası yüksek bir şirkete dönüşmemizi sağladı”

Üç erkek konuşmacının yer aldığı “Gelecek I·çin Hep Birlikte” isimli panelin moderatörü SAP Güney Avrupa CFO’su Buluş Tüfekçi, oturumun açılışını şu sözlerle yaptı: “Bu panelin anlamı çok kıymetli. Kadınlar olarak ne kadar birlikte hareket etsek de erkeklerin desteği de büyük. Ancak, toplumsal normlar kırılmaya başladı.”

FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula, panelde “Şirketimizi eşim kurdu. İşimiz gereği, ekibimizin yüzde 90’ı kadın. Bu durum bizim duygusal zekası yüksek bir şirkete dönüşmemizi sağladı. Çünkü işimiz veri. Verileri doğru sorularla ve duygusal bakış açısıyla anlamak çok önemli. Bu da kadın odaklı bir şirket olmamızı tetikledi. Ülke genelinde ise kadınlar halen iş dünyasında sayısal olarak geride. Ancak sivil mücadelede topluma kadınlar hakim. Rakamlara rağmen hâlâ umut var. Sosyal ortamlarda değişen dengeler de birçok konuyu yeniden değerlendirmemize kapı açıyor. Örneğin yaşam süresinin uzaması kadınların evdeki rolünü güçlendiriyor. Türkiye’de bu noktada zorluklar olsa da, kendi işimizden yola çıkarak kız çocuklarının teknoloji sektörüne daha çok dahil edilmesini öneriyorum. Başarılı ve lider kadın rol modellerin artması gerekiyor” dedi.

“Eşim sadece benim başarılarımı değil, tüm ekibimizi yönetiyor”

Panelin konuşmacılarından Arzum Yönetim Kurulu Bas¸kanı Murat Kolbas¸ı, “Küçük ev aletleri sektöründe müşteri kitlesinin büyük bir kısmını kadınlar oluşturduğu için, şirket içindeki kararlarda da kadınların katkısını çok önemsiyorum. Kadın yöneticilerin vizyoner bakış açıları, empati yetenekleri ve duygusal zekaları, şirketimizin yönetim kadrosunda önemli avantajlar sağlıyor. Bu nedenle, yönetim kadromuzda kadınların yer almasını her zaman teşvik ettim. Kadınların farklı bakış açıları ve yenilikçi yaklaşımları hem şirketimizin başarısına hem de müşteri memnuniyetine olumlu katkılarda bulunuyor. Kadınlarla çalışmak, onların işgücüne kattığı çeşitlilik ve denge sayesinde, iş süreçlerimizin daha verimli ve etkili olmasını sağlıyor. Bu nedenle, kadın çalışanlarımızın varlığını ve katkılarını büyük bir değer olarak görüyorum” dedi.

“Kadınlar doğru bildiği yoldan vazgeçmemeli”

Zirvede “Dönüs¸üme Öncülük Eden Liderler” oturumunun moderatörü SAP Güney Avrupa CSS Başkanı Hande Cürgül, “Kurumsal hayatta cinsiyet eşitliği konu başlığına dikkat çekerken panelistlerden Borçelik IT Direktörü Aslı Koca şu açıklamayı yaptı: “1999 yılında SAP’de başladığım çalışma hayatımda, Borusan grubu şirketlerinden Borçelik’te 20. senemi doldurdum. İlk senemde Borçelik Bilgi Teknolojilerindeki tek kadındım, bugün ise IT’de kadın çalışan oranımız %37. Tüm Borçelik’e bakarsak, ilk kademe yönetici oranımız %35. Ama bu bir rastlantı değil, üyesi olmaktan gurur duyduğum Borusan Grubu, Borusan Eşittir Platformu ile cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere eşitlik kavramını tüm yöneticilerin ajandasına ekliyor. Şirketlerimizde her alanda fırsat eşitliği sunulması için çalışıyoruz. Hayal ettiğimiz kariyer hedefine ulaşmak için ise, bence ilk adım kendimizi tanımaktan geçiyor. Hedeflerimiz için gerekli yetkinlikleri edinmek üzere çalışmalı ve doğru bildiğimiz yolda yürümekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz.”

Çolakoğlu Metalurji Mali İşler Direktörü Sevinç Özşen yaptığı konuşmada, bilindiği üzere dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların ev işleri, çocuk ve aile bireylerinin bakımından sorumlu tutulduklarına dikkat çekerek, bu sorumlulukların kadınların çalışma hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Özşen: “TÜİK’in Zaman Kullanımı Araştırması’na göre, çalışan kadınlar hane halkı ve ev bakımına günde 3 saat 35 dakika süre ayırırken çalışan erkekler günde yalnızca 46 dakika zaman harcamaktadır. Aynı evde, aynı hayatı paylaşan, aynı sayıda çocuğa ebeveynlik yapan iki kişiden biri diğerinden yaklaşık 5 kat daha fazla ev işlerine zaman ayırıyor. Bir kadının karşılaştığı ayrımcılık ve adaletsizliklerle mücadele edebilmesi ve kendine güveni olan bir tutum sergileyebilmesi için yetkinliklerinin ve donanımının tam olması gerekir. Ancak bugün toplumsal hayatta kadının yetkinliklerini geliştirebilmesi için eğitimdeki fırsat eşitliğinden aynı oranda yararlanabildiğini söylemek çok zor. Öncelikle kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak büyük önem taşıyor. Kız çocuklarının eğitim sistemi içerisinde potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için özel programlarla desteklenmeleri gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Çolakoğlu Metalurji olarak kadının istihdam edilmesi konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını da vurgulayan Özşen, “İşimiz Çelik Gücümüz Kadın projesiyle bu süreci destekliyoruz” dedi.

Mefar Group CFO’su İpek Yalçın, “Her birey, kendinde farklı yetenekler barındırır. Kadınların planlama, koordinasyon, disiplin, dikkat, fırsatı aksiyona dönüştürme ve sonuçlandırma gibi kurum içinde fark yaratan özellikleri öne çıkıyor. Yapay Zekanın hızla ilerlediği çağımızda talep edilen ve kadınlar olarak da güçlü kasımız olan duygusal zekamız ve bunun olmazsa olmaz özellikleri empati, ilişki kurma ve iletişim becerileri ve merak açısından erkeklerden bir adım önde olabiliriz. Kurumların sürdürülebilirlik ve büyüme stratejilerinin kadın liderlerle ilerlemesi daha hızlı ve planlı olacaktır. Kadınlar, kurumsal hayata da bu özellikleriyle birçok katkıda bulunuyor. Bu çerçevede biz de Grubumuzda cinsiyet eşitliği projelerimizle ileri derece sertifikamızı aldık. Bu süreçte kurum kültürümüzü dönüştürdük. Amacımız sürekli olarak ekiplerimizde farkındalığı artırmak oldu. Gençlere ve kadınlarımıza örnek olmak ve onları cesaretlendirmek için yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“3E’nin olduğu bir ortamda üzerimize düşeni yapmalıyız”

SAP Business Women’s Network Yıllık Zirvesi 2024’ün “Asla Yalnız Yürümeyeceksin: Kızkardes¸ligˆin Gücü” başlıklı kapanış oturumunun moderatörlüğünü SAP Türkiye ve Güney Avrupa İK Direktörü Hande Genç üstlendi.

Panelde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair danışmanlık hizmetleri sunan Awen for Us Kurucusu Dr. Aylin Löle, “Kadın çalışanların liderlik rollerinden kaçınma, mükemmeliyetçiliğe saplanma ve yanlış yere yerleştirilmiş bir sadakat duygusu nedeniyle kariyerlerini yükseltecek değişikliklerden kaçınması; yani, yapışkan zeminlere saplanma olasılığının olduğu ortamları, daha eşitlikçi işyerleri inşa ederek dönüştürmek mümkün. 3E’nin (erbilmişlik, erkrar ve eril müdahale) olduğu bir ortamda üzerimize düşen kız kardeşimizin fikrini zenginleştirmesine destek olmak. Kadınların, gerçek anlamda 'Sen yaparsın, yanındayım' dediği kız kardeşlik desteği kadar kıymetli ve güçlendiren bir şey yok” dedi.

Oturuma konuk olan Yanındayız Dernegˆi Yönetim Kurulu Üyesi Selen Okay Akçalı da “Kadın hakları ve dayanışmayı konuşan bizler, kız kardeşlik kavramını çok sahiplendik. Kız kardeşliğin paylaşım, aidiyet, koşulsuz destek, kendini olduğun gibi teslim etme duygularının yanı sıra, kendi içinde bir rekabet, yarış, kavga barındırdığını da biliyoruz. Bu siyah-beyaz kontrast, kız kardeşliği tam anlamıyla tanımlıyor. Neyin gerçek, neyin ise yapılması gereken olduğunu zaman zaman karıştırdığımız bu dönemde, kız kardeş olabilmek, hakiki bir şey yaşayabilmek demektir” diye belirtti.

Kadınların Güçlendirilmesi ve Toplumsal Degˆis¸im Lideri Didem Rastgeldi ise düşüncelerini şöyle paylaştı: “Toplumsal örgütlenme için kadınlar olarak bir araya gelmeye, işbirliği ve dayanışma alanları yaratmaya ihtiyacımız var. Ancak, burada da karşılaştığımız engeller var: Bakım yükü, ev içi iş yükü hep kadında ve çalışan kadınların akşam koşturarak eve gitmesi gerekiyor. Kadınların örgütlenmesine destek olmak isteyen şirketler, bu işe kaynak ayırmalı ve kadınların çalışma saatleri içinde bir araya gelebilmelerini kolaylaştırmalı.”

Zirveye özel Teknoloji Endüstrisinde İlham Veren Lider ödülü Işıl Hasdemir’in oldu

Teknoloji Endüstrisinde İlham Veren Lider Ödülü takdim edilen Dell Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir ise ödül konuşmasında şunları paylaştı: “Birbirini destekleyen kadınlar için cennette ayrı bir yer var, inanıyorum. Biz kadınlar, evde, işte hayatın her alanında birçok zorluğu yaşıyoruz ama gerçekten birbirimize destek olduğumuz sürece bu zorlukların önüne geçebiliriz. Teknolojide çalışan her bir kadın, gençlere neyi başarabileceklerini gösterdikleri için çok önemli birer rol model. Her bir kadın ister yönetimde olsun, ister olmasın neyi başarabileceklerini gösterdikleri için çok önemliler. Başarının ve mesleğin cinsiyeti yok.”