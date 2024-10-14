Nexans, Denizli’de 17 milyon Euro yatırımla yılda 900 ton karbon salımının önüne geçecek

Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:38

Güncelleme: 14.10.2024 - 15:38

Mevcutta 49 bin metrekare alanda ayda 3850 ton üretim kapasitesine sahip olan Denizli Fabrikası, 2030 hedefleri doğrultusunda, verimliliği artıracak ve karbon salımını azaltacak şekilde bir yeşil dönüşüm programına sokuldu.

Denizli’de yeşil fabrika konsepti

Denizli Fabrikası, bu dönüşüm çerçevesinde alanını yüzde 20 büyüterek 2025 yılından itibaren 58 bin metrekare alanda hizmet vermeye başlayacak. Bu büyüme ile operasyonel verimlilik ve iş güvenliği konularında 2030 standartlarına uygun düzenlemeler yapılacak. Yeşil bina konsepti çerçevesinde projelendirilen dönüşüm için toplamda 7 milyon euro bina yatırım bütçesi ayırırken; makine revizyon, dijitalizasyon, kapasite artışı ve verimlilik artışıyla beraber toplamda 17 milyon bütçe ayrılacak.

Kurtiş: Yıllık karbon miktarımızı 900 ton kadar azaltacağımızı öngörüyoruz

Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: “Bu büyük yatırım ile amacımız, fabrikamızda çok daha az enerji kullanarak, daha az karbon salımı ile daha verimli bir üretim yapmak. Yeşil fabrika konseptinde Denizli’den dünyaya örnek olacak bir proje çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Denizli’de ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizi dünyanın 50 ülkesine ihraç ederek önemli bir ihracat başarısına imza attık. Bu güzide şehrimiz dünyaya örnek olacak, yeni nesil teknolojiler ile donatılmış doğa dostu bir fabrikayı hak ediyor. Bu yatırımla birlikte yıllık karbon miktarımızı 900 ton kadar azaltacağımızı öngörüyoruz”.

Hedef: 2050’de net sıfır emisyon

Kurtiş, Türkiye’de yangın güvenliği yüksek kablolar ile ihracat rekorları kırdıklarını ve ülkemizin sürdürülebilir geleceğine ve ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti: “Nexans olarak biz, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili çözümler sunarak elektrikleşmeyi sağlamak ve enerji geçişini hızlandıracak çözümler üretiyoruz. Ayrıca, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefimizi de ilan etmiş durumdayız. Bu kapsamda sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve çevresel etkiyi dengeleyen bir yönetim modeli olan 3E ismini verdiğimiz yenilikçi bir model ile şirketimizin ve dünyamızın sürdürülebilirliği için sorumlu bir yönetim anlayışı içinde hareket ediyoruz.”

Nexans’ın global sosyal sorumluluk misyonu

Nexans, çevresel sorumluluk, çalışan bağlılığı ve iş performansını dengeleyen 3E (Ekonomi, Ekosistem, Ekip Bağlılığı) yönetim modeliyle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ürünlerinin çevresel etkilerini en aza indirmek için sürdürülebilir malzemeler kullanmakta ve enerji verimliliğini artıran teknolojiler geliştiriyor. Dünya genelinde birçok sosyal sorumluluk projesi yürüten Nexans, enerjiye erişimi olmayan veya kısıtlı olan topluluklara yardım etmek için Nexans Vakfı'nı kurmuş olup, enerji yoksulluğuyla mücadele eden projelere destek vermekte ve bu topluluklara enerji sağlamak için eğitim ve altyapı projelerini desteklemekte. Eğitim ve teknolojiye erişim konusunda da aktif olan Nexans, gençlere ve dezavantajlı gruplara eğitim ve mesleki gelişim fırsatları sunarak hem çevreyi korumayı hem de sosyal eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor.