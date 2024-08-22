Preply, tehlike anında dünya çapında bilinen SOS işaretlerini ve imdat çağrılarını araştırdı

Yayınlanma: 22.08.2024 - 12:50

Güncelleme: 22.08.2024 - 13:19

Yaz mevsimleri çoğu zaman huzurlu tatillerle özdeşleşse de gerek yurt içinde, gerek yurt dışında tatile gidenler için güvenlik her zaman baş endişe unsurlarından biri olmayı sürdürdü. Kutuplaşmaların sürdüğü, ekonomik zorlukların suç oranlarını artırdığı bir ortamda herkesin tehlike anında ne yapacağını bilmesi kritik hale geldi. Bu konudaki farkındalık ve bilinç seviyesini ölçmek isteyen online Almanca kursu Preply, konuyla ilgili kapsamlı bir araştırmaya imza attı. Preply’nin araştırması, 27 ülkede gerçekleştirildi ve tatil alışkanlıklarından eğlenme davranışlarına, dünyanın en çok kullanılan yardım çağrısı işaretlerinden yardım işaretlerine karşı farkındalığa, pek çok başlığı kapsadı.

TÜRKLER YALNIZ SEYAHAT ETMEDE DÜNYA BİRİNCİSİ

Araştırma, güvenlik başlığıyla ilişkilendirmek üzere Türkiye’den ve dünyadan katılımcıların seyahat tercihlerini inceleyerek başladı. Buna göre Türkiye’de 5 kişiden dördünün hayatında en az bir kez yalnız seyahat ettiği, henüz yalnız seyahat etmeyenlerin ise yakın zamanda böyle bir plan yaptığı görüldü. Yalnız seyahat etme oranı açısından Türkiye, 27 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Dünya ortalaması, 5 kişiden yalnızca üçünün tek başına seyahat ettiğini gösterdi.

Öte yandan Türkiye’deki vatandaşların hiç tanımadıkları bir grupla seyahat etme oranı dörtte bir olarak ölçüldü. Bu oran dünyada %37,39 olarak kaydedilirken, Türkiye’nin kalabalık gruplar halinde seyahat etme alışkanlığının Türk vatandaşlarının dost canlısı olmasıyla yorumlandı.

ATASÖZLERİ PRATİĞE YANSIDI: 10 TÜRK’TEN 7’Sİ GİDECEĞİ YERİN GÜVENLİĞİNİ KONTROL EDİYOR

Online Almanca kursu platformu Preply, dil, kültür ve iletişim odaklı araştırmalarına bir yenisini ekledi; Türklerin seyahat ederken uyguladığı güvenlik önlemlerine de göz attı. Buna göre 10 kişiden 7’sinin, seyahat edeceği yerin güvenliğini önceden kontrol ettiği görüldü.

Araştırmada 4 Türk’ten birinin kamusal alanda tacize uğradığını söylediği, zaman zaman bar ve gece kulübü gibi ortamlarda da Türk vatandaşlarının böyle risklerle karşılaştığı, öte yandan Türkiye’de kendini en az bir kez kaçırılma riski altında hissettiği durumlar yaşadığını söyleyenlerin oranının ise 10 kişide bir olarak bulunduğu belirtildi. Veriler, bu durumlarda kalanlarında yardım istemek için kullanabileceği çeşitli imdat çağrılarının ve acil durum sinyallerinin özetlendiği bir bölümle devam etti.

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN YARDIM ÇAĞRISI İŞARETLERİ: ANGELA SHOT, STAN, EV İÇİ ŞİDDET YARDIM SİNYALİ

Rapora göre Türkiye’deki iki vatandaştan biri, baş parmağın dört parmakla avuç içinde kapatılmasıyla yapılabilen ev içi şiddet yardım sinyalini bildiğini söyledi. Öte yandan Avrupa, ABD ve Kanada gibi ülkelerde çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarıyla ortaya çıkmış başka yöntemlerin tanınırlığına da yer verildi. Bir barda bir içki sipariş ediyor gibi görünüp yardım istemeye yarayan Angela Shot’ı Türkiye’de bilenlerin oranı %16,30’la sınırlı kalırken, mesajlaşırken “yetkilileri çağırın” anlamı taşıyan STAN kısaltmasını Türkiye’de 10 kişiden üçünün bildiği görüldü.

2 KİŞİDEN BİRİ ACİL DURUM SİNYALİ İLE KARŞILAŞTIĞINDA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR

Preply’nin 27 ülkede binlerce katılımcının verdiği yanıtlarla gerçekleştirdiği araştırma, 2 kişiden birinin bir acil durum çağrısıyla karşılaştığında ne yapacağını bildiğini de ortaya çıkardı. Türkiye’deki katılımcıların %48,91’i, bir yardım sinyaliyle karşılaştıklarında ne yapacaklarını bildiğini söyledi. Dünyada bu oran %48,72 olarak ölçüldü.

Öte yandan İngilizce veya başka bir yabancı dilde konuşmakta zorlanan Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkmaktan vazgeçmediği, dil bilmediği durumlarda katılımcıların %83,70’inin iletişim ihtiyaçlarını çeviri uygulamalarıyla karşıladığı tespit edildi. Çeviri uygulamasının yanı sıra ihtiyaç ve isteğini çizerek anlatmak isteyenlerin oranı ise %40’a yaklaştı. Ayrıca yabancı dil seviyesi başlangıç düzeyinde olan Preply kullanıcılarının büyük bir bölümünün yurtdışı seyahatleri öncesinde ingilizce özel derslerle konuşma pratiği yaptıkları görülmüştür.

ACİL DURUM İŞARETLERİ EVRENSEL BİR DİL OLUŞTURUYOR

Araştırmayı hazırlayan Preply analistleri, Angel Shot, STAN, ev içi şiddet yardım sinyali, avuç içinde siyah nokta gibi çeşitli işaretlerin söze ihtiyaç bırakmadan evrensel bir iletişim dili oluşturduğuna dikkat çekti. Bu dilin yaygınlaştırılması için sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin birlikte çalışabileceğini vurgulayan araştırma, bu konuda atılacak adımların kamu güvenliğini iyileştirebileceğine ve suç oranları azaltabileceğine işaret etti.