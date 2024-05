Zecurion'un yeni nesil DLP çözümü, medya ve eğlence sektörlerini iç tehditlere karşı koruyor

Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:32

Güncelleme: 30.05.2024 - 17:32

BT bilgi güvenligˆi çözümlerinde dünya çapında bir otorite olan Zecurion, gelis¸tirilmis¸ Veri Kaybı Önleme çözümü Zecurion Yeni Nesil DLP 12 ile medya, egˆlence ve yayıncılık sektörlerinin kars¸ılas¸tıgˆı benzersiz zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı oluyor. Son iki yılda s¸irket/kurum içinden gelen tehdit olaylarının yüzde 44 oranında artmasıyla birlikte, bu ileri düzey DLP çözümü, veri ihlallerine kars¸ı kapsamlı koruma sagˆlayarak hassas verilerin ve telif haklarıyla korunan içeriklerin güvenligˆini sagˆlama özelligˆiyle dikkat çekiyor.

Yayın ürünleri her gün milyonlarca kis¸i tarafından tüketiliyor. Öte yandan, yeni formatların benimsenmesi, cihazların çogˆalması ve gelis¸mis¸ teknolojiler medya endüstrisini hem daha güçlü hem de daha savunmasız hale getiriyor. I·s¸te Zecurion'un Yeni Nesil DLP 12 veri kaybı önleme çözümü, bu gücün, hem dolandırıcıların, yani iç tehditlerin, hem de aslında iyi niyetli kullanıcıların ihmalkarlıkları ve sehven yaptıkları hatalar sonucunda, bu çalıs¸anlar tarafından yanlıs¸ ellere geçmesini önlüyor.

Zecurion Kurucu Ortagˆı ve Yönetim Kurulu Bas¸kanı Alexey Raevsky, konuyla ilgili s¸öyle konus¸tu: “Medya, egˆlence ve yayıncılık sektörleri, ileri teknoloji ile yaratıcı içerigˆin harmanlandıgˆı bu kritik dönemeçte, artan içeriden tehditlere kars¸ı korunmalıdır. Yeni Nesil DLP çözümümüz, bu özgün zorlukları ele almak üzere titizlikle tasarlanmıs¸ olup, hassas verilerin ve fikri mülkiyetin güvende kalmasını sagˆlamaktadır. Zecurion olarak, degˆerli varlıklarını korumak ve hızla gelis¸en bu ortamda rekabet avantajlarını sürdürmek üzere müs¸terilerimize en son teknolojileri sunmaya kararlıyız.”

Hassas verilerin ve telifli içerigˆin güvenligˆini sagˆlayın

2017 yılında HBO'nun “Game of Thrones” (Taht Oyunları) dizisinin “Death Is the Enemy” (Ölüm Düs¸mandır) bölümü bes¸ gün erken internete sızdırılmıs¸, Reddit ve torrent sitelerinde yayılmıs¸tı. I·nsan hatası kaçınılmazdır, ancak güvenlik mekanizmaları bunun etkisini en aza indirebilir. Zecurion Yeni Nesil DLP, kullanımdaki verileri, hareket halindeki verileri ve dinlenme halindeki verileri kontrol eder. Zecurion Son Nokta Denetimi, cihazlar aracılıgˆıyla sızıntıyı engeller, içerik analizi kullanarak baskı yoluyla ihlalleri önler, uygulamaları kontrol eder, mikrofonlardan ve web kameralarından kayıt yapar ve içerigˆi ekran görüntülerinden ve aynı zamanda hırsızlıktan korur.

Zecurion Trafik Kontrolü ise, popüler uygulamalar, mesajlas¸ma programları ve sosyal agˆlar dahil olmak üzere e-posta ve internet kanallarını denetler.

Kurumlar ve yüklenicilerle bilgileri koruyun

Mayıs 2019'da Attunity, Amazon S3 güvenlik açıkları nedeniyle Netflix de dahil olmak üzere müs¸terilerinin hassas bilgilerini yanlıs¸lıkla ifs¸a etti. Zecurion Yeni Nesil DLP, eris¸ilebilir verileri haritalandırır ve gizli bilgileri düzenler. Kes¸if Modülü, tüm kaynaklardan veri toplar ve s¸ablonlar, düzenli ifadeler ve dijital parmak izleri dahil olmak üzere çes¸itli içerik algılama teknolojilerini destekler.

I·tibar kayıplarının önüne geçin

Ekim 2021'de bir Netflix çalıs¸anı, komedyen David Chappelle'in tartıs¸malı bir stand-up gösterisinin hassas finansal ayrıntılarını Bloomberg'e sızdırdı. Kasıtlı veri ihlalleri genellikle adalet duygusundan kaynaklanır ancak telafisi mümkün olmayan zararlara yol açar. Zecurion Yeni Nesil DLP, potansiyel tehditleri ve riskli davranıs¸ları izler, çalıs¸an risk puanlarını ve dinamiklerini görüntüler, 8 temel davranıs¸sal tepki aracılıgˆıyla duyguları degˆerlendirir ve yüksek riskli grupları tespit eder. Patentli önleyici içerik analizi, gizli ve hassas verilerin kurumsal çevre içinde kalmasını sagˆlar.