Bir nostalji çağrışımı olarak yankı bulan günlük tutma alışkanlığının 5 faydası

Bağışıklık fonksiyonunu artırıyor

Günlük yazmak sadece zihin için değil aynı zamanda beden için de oldukça faydalı ama nasıl?

Texas Üniversitesi'nden psikolog James Pennebaker, 2002 yılında yaptığı araştırmayla düzenli olarak yazmanın stresi önlediğini ve bağışıklık fonksiyonunu artırdığını açıkladı. Dolaylı yoldan da olsa birçok hastalığın öncüsü olan stresle, korkuların ve endişelerin dışa dökümünü sağlayarak baş etmek mümkün.

Birlikte çalışan beden ve zihin, tam olarak kolektif bir çalışmayla birbirlerini doğrudan etkiliyor. Zihinsel durumdaki bir iyileşme fiziksel durum üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor.