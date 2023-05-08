Bir nostalji çağrışımı olarak yankı bulan günlük tutma alışkanlığının 5 faydası
Günlük periyodlarla iç dünyanızı kağıda dökmek, çocuklukta bıraktığınız bir alışkanlık olabilir ancak günlük tutma eylemi, yaşadıklarınızı belgelemekten çok daha fazlasıdır.
İster duygu dünyanızın bir dökümü, isterseniz hafızanız için güçlü bir belge… Çeşitli nedenlerle tutulan günlüklerin zihinsel ve yaşamsal birçok faydası var.
Bağışıklık fonksiyonunu artırıyor
Günlük yazmak sadece zihin için değil aynı zamanda beden için de oldukça faydalı ama nasıl?
Texas Üniversitesi'nden psikolog James Pennebaker, 2002 yılında yaptığı araştırmayla düzenli olarak yazmanın stresi önlediğini ve bağışıklık fonksiyonunu artırdığını açıkladı. Dolaylı yoldan da olsa birçok hastalığın öncüsü olan stresle, korkuların ve endişelerin dışa dökümünü sağlayarak baş etmek mümkün.
Birlikte çalışan beden ve zihin, tam olarak kolektif bir çalışmayla birbirlerini doğrudan etkiliyor. Zihinsel durumdaki bir iyileşme fiziksel durum üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor.
Hafızayı güçlendirir
Not alan öğrencilerin, hiçbir şey yazmadan sadece dikkatle dinleyen öğrencilere göre bilgiyi çok daha iyi özümsedikleri birçok araştırmayla kanıtlandı. Yazmanın ne denli geliştirici bir eylem olduğunu zaten biliyoruz. Peki ama kelepçelendiğimiz dijital dünyada aynı verimi almak mümkün mü?
Kalem ve kâğıdın neredeyse unutulduğu günümüz dünyasında günlük tutma alışkanlığı ile tekrar silgi ve kalemle haşır neşir olabilirsiz. Çünkü elle yazmak, sinir sisteminde Retiküler Etkinleştirme Sistemi (RAS) adı verilen bir dizi hücreyi uyarır.
Odaklanma ve bilgiyi özümseme konusunda aktif bir görev üstlenen bu sistemi, yazarak çalıştırabilirsiniz.
Yaratıcılığınızı güçlendirin
Bir günlük tutmak ve aklınızdan geçenleri yazmak, kişiliğinizin var olduğunu asla bilmediğiniz yönlerini keşfetmenizi sağlayabilir. Duygular ve tecrübeler henüz bizden çıkıp başka insanlara gitmeden bile değişime uğrar. Üslubumuz, karşımızdaki insanda uyandırmak istediğimiz izlenim bilinçli ya da bilinçsiz yaşadıklarımızı filtrelememizi sağlar.
Günlüğünüz, rahatsız edilme korkusu olmadan kendiniz olabildiğiniz yerdir; farklı fikirleri yeni bakış açılarından keşfedebilir ve yargılanma korkusu olmadan yaratıcılığınızın gelişmesine izin verebilirsiniz.
Dingin bir zihin daha iyi uyku demek
Düşüncelerimizi yazmak, bilişsel heyecanı, derin düşünmeyi ve endişeyi azaltmaya yardımcı olur.
Bir nevi meditasyon uygulaması olarak da görülen günlük tutma alışkanlığı, uzun vadede kolayca uykuya dalmanıza ve derin bir uyku çekmenize fayda sağlayabilir.
Sözlü iletişiminiz daha iyi olacak
Stanford Üniversitesi’nin yayımladığı bir rapora göre, yazmanın konuşmayla kritik bir bağlantısı var.
Yazılı düşüncelerinizin alt seslendirilmesi, yani okunan sözcükleri zihinsel olarak telaffuz etme olgusu, doğal olarak gerçek bir seslendirme ile sonuçlanacak ve böylece hem kendinize olan farkındalığınız hem de konuşma beceriniz artacak.
Özellikle düşünerek yazma eylemiyle birlikte gerçekleşen günlük tutma, kendinizi daha iyi tanımanıza ve zihninizi pasif durumdan çıkarmanıza olanak sağlar.
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