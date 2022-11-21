Tarihin en meşhur Türk dolandırıcıları: Kimleri dolandırmadılar...

3) Gelelim çok yakın bir zaman diliminde gerçekleşen Tosuncuk olayına

1991 doğumlu, ortaokul mezunu olan Mehmet Aydın, 2015 yılında Bursa'da tek tek şirketleri dolaşarak kurumsal web sitesi yapan bir gençti. Sanal oyunda sanal hayvanlardan elde ettiği ürünler ve bunları satacağı sanal bir pazar oluşturarak girişimcilik kariyerine başladı. Oyun inanılmaz popüler oldu ve Aydın, para kazandıkça reklam vererek daha çok insana ulaştı.

Çiftlik Bank reklamlarında, yatırım yapan kullanıcılardan alınan paralar ile gerçek çiftlikler kurularak, hayvanlar alındığı ve buradan elde edilen karların yine kullanıcılara dağıtıldığı öne sürüldü. Yani oyun olarak başlattığı projeyi gerçek hayata uyarladı.

"Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u fethettiği yaştasın" denilerek tanımlanan Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiyi dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın , 2021 yılında teslim oldu.