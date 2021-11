Ayrıntı Yayınları’nın 1500. kitabı: Sosyolojiye Giriş!

13 Kasım 2021 Cumartesi, 00:03

Çağımızın önde gelen sosyologlarından George Ritzer’in, Ayrıntı Yayınları tarafından 1500. Kitapları olarak yayımlanan yapıtı Sosyolojiye Giriş, kavramların ve teorilerin içini boşaltmadan, herkesin rahatça anlayabileceği şekilde sadeleştirilmiş bir dille okurun rahatlıkla sosyoloji alanına “giriş” yapmasına, kişisel ve toplumsal deneyimleriyle sorgulayarak interaktif bir öğrenme süreci yaşamasına olanak tanıyor.

Kitabın genel akışının sosyolojinin en temel konuları üzerinden ilerlemesi, geleneksel sosyoloji teorileri ve erken sosyologlar ürettiği kavramlarla, güncel meseleler ve bu meselelere yönelik üretilmiş kavram ve teorilerin bütünlüklü bir şekilde sunulmasını sağlıyor.

Bu sayede, bir yandan toplumun ve sosyolojinin sürekli değişen doğası, öte yandan bazı değişmeyen temel yapılar, antagonizmalar ve toplumsal ilişkiler sunuluyor.

Kitabın başlıca konuları, hem günümüz sosyolojisinin hem de günümüz bireylerinin temel ilgi alanları olan küreselleşme, tüketim ve internet.

Ancak kitap boyunca, bireyin zihninden toplumsal yapılara, hatta küresel ölçekteki örgüt, yapı ve kurumlara kadar uzanan mikro-makro sürekliliği üzerindeki neredeyse her alana değiniliyor.

GEORGE RITZER: Maryland Üniversitesi’nin Seçkin Profesörüdür. Aldığı ödüller arasında Avustralya’nın Melbourne kentinde bulunan La Trobe Üniversitesi’nden Fahri Doktora, Dublin’deki Trinity College bünyesindeki University Philosophical Society’den [Üniversite Felsefe Derneği] Honorary Patron, Amerikan Sosyoloji Derneği’nden Öğretim Seçkin Katkı Ödülü ve 2013 Eastern Sociological Society’nin Robin Williams Eğitmen ödülü bulunmaktadır. Amerikan Sosyoloji Derneği’nin dört bölümünü yönetmiştir: Teorik Sosyoloji, Örgütler ve Meslekler, Küresel ve Ulusaşırı Sosyoloji ve Sosyoloji Tarihi.

Sosyal teorinin toplumsal dünyaya uygulanmasını içeren kitapları arasında The McDonaldization of Society Toplumun McDonaldlaştırılması] (8. Edisyon, 2015), Enchanting a Disenchanted World [Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek] (3. Edisyon, 2010) ve The Globalization of Nothing (2. Edisyon, 2007) bulunmaktadır.

Globalization: A Basic Text [Küresel Dünya] (Blackwell, 2010; 2. Ed.,) kitabının yazarıdır: Wiley-Blackwell Companion to Sociology (2012) ve The Blackwell Companion to Globalisation (2008) kitaplarının editörlüğünü, Wiley-Blackwell Companions to Classical and Contemporary Major Social Theorists (2012) ve Handbook of Social Theory (2001) kitaplarının (Jeff Stepnisky ile birlikte) eş editörlüğünü yapmıştır.

Journal of Consumer Culture dergisinin kurucu editörü olmuştur. Aynı zamanda, 11 ciltlik Encyclopedia of Sociology (2007; 2. Edisyon Paul Dean ile) iki ciltlik Encyclopedia of Social Theory (2005) ve beş ciltlik Encyclopedia of Globalization (2012) editörlüğünü yapmıştır. American Behavioral Scientist dergisinin üreten tüketiciler konusu üzerine yayımlanan çifte özel sayısının (2012) eş editörlüğünü yapmıştır. Kitapları yirmiden fazla dile çevrilmiştir ve sadece Toplumun McDonaldlaştırılması kitabı bir düzineden fazla dile çevrilmiştir.