YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

06 Ekim 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1651. sayısının kapağında, birkaç kuşağın, çaprazlama göçlerin göbeğindeki yaşamlarını bizzat ailesinin öyküsünden de hareketle tanıkları ve tanıklıklarıyla belgelediği yeni kitabı Tito’nun Çocuklarından Atatürk Gençliğine - Göçün Göbeğinde (Cumhuriyet Kitapları) ile usta gazeteci ve yazar Şükran Soner yer alıyor. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, ‘Çocukları sorunlarından uzak tutmak sorunu yok eder mi?’ başlıklı, sorun odaklılıkta ebeveyn tutumunu ve sorunların oluşmasındaki etkilerini merceğe aldığı yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Vassiliki Nevrokopli’nin dilimize çevrilen ilk romanı, Yunanistan'da 2019 Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne değer görülen Karanlığa Yakalanmak’ı (Günışığı Kitaplığı) değerlendiriyor.

- Bahri Karaduman, şair M. Sadık Kırımlı’nın birikimlerinden süzülen, geçmişi, yaşamı, yaşam felsefesini sorgulayan olgunluk dönemi şiirlerinden oluşan yeni kitabı Hiçliğin Ötesi’ni (Delice Yayıncılık) inceliyor.

- Kemal Yılmaz, Özlem Özdemir ile Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’ın yaşamını çocuklar için kaleme aldığı, tarihle iç içe ilerleyen kitabı Benim Adım Afet’i (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- İsmail Uyar, Ali Özuyar’ın Atatürk’ün hem sinemaya hem de kültürel alanlara ilgisini ortaya koyduğu kitabı Gazi’nin Sineması’nı (Yapı Kredi Yayınları) inceliyor.

- Tufan Erbarıştıran, ırkçılığa karşı Romanya’dan başlattığı müzikle direnişi, dünyanın her tarafında sanatı seven gençleri yanına alarak sürdüren ve her türlü ırkçılığa karşı sanatın tüm insanları birleştireceği vargısını vurgulayan tanınmış piyanist Renan Koen’in kitabı Pozitif Direnç’i (Gözlem Yayınları) merceğe alıyor.

- Mustafa K. Erdemol, Prof. Dr. Sara Çelik ile araştırma notlarını ve belgelerini bir araya getirdiği incelemesi Analitik Felsefe - Çözümlemeci Felsefeye Bir Giriş (Retro Basım) isimli incelemesini konuşuyor.

- Deniz Burak Bayrak, H.P. Lovecraft’ın günümüze ulaşan ve gotik edebiyat ürünü öykülerinden altısının derlendiği Nyarlathotep’i (Can Yayınları) inceliyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

