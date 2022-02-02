YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

02 Şubat 2022 Çarşamba, 00:05

- YARIN yayınlanacak 1668. sayımızın kapağında, yapıtlarıyla Türkiye’nin yakın tarihinin kaydını tutan, bu kez bilimkurgunun sınırlarında dolaşarak kendi yazın alanını da genişlettiği, okuyucuyu yaşam ve ölüm kavramlarını yeniden düşünmeye çağırdığı Yukarlarda En Uzaklarda (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlı yeni romanıyla edebiyatta 45 yılı geride bırakan İnci Aral yer alıyor. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- 3. sayfamızda, ressamın karşımıza çıkardığı her tablonun derin anlamına varabilmek için öncelikle sanatçının yaşamını, sanatında aldığı yolun dönemeçlerini de öğrenmenin kaçınılmaz olduğu vargısını imlediği ve Van Gogh’un Theo’ya Mektuplar (Çev. Asra Erhat / Yankı Yay.) ile Serol Teber’in Picasso (Kavram Yay.) kitaplarını irdelediği “Resmin yolu, ressamın etkisi” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Öykü laf dinlemez, sahibinin sesi değildir çünkü” tespitini irdelediği “Öyküde ilk kitaplılar...” başlıklı yazısında; Öznur Yalgın (Ağırküre / Everest Yay.), Müge Koçak (Yankı / Can Yay.) ve Can Binali Aydın’ın (Yalnızım İnsanla Geçmiyor / Everest Yay.) ilk öykü kitaplarını inceliyor.

- Gamze Akdemir, usta oyuncu, mizah yazarı, aydınlanmacı Müjdat Gezen ile Kırmızı Kedi Yayınevi’nce yayımlanan, yaşamından kesitler, anılar ve dostlarından portreler sunduğu Çocukluğumu Bindirdim Tramvaya, O Gitti Ben Kaldım Yaya ile Normal Olacak Kadar Anormal Değilim’in ardından, bir ömürden damıttığı üçlemesinin son kertesi Kendine Yalan Söyleme’yi konuşuyor.

- Oğuz Tümbaş, aydın şair Hidayet Karakuş ile 55 yıllık birikim, deneyimle dağarından süzülen yerelden ulusala, evrensele hümanist, toplumsalcı şiirini ve yeni kitabı Kül Kahvesi’ni (Bilgi Yay.) konuşuyor.

- Bahri Karaduman, ‘anlatımsal, öykülemeli şiirin edebiyatımızdaki en güzel örneklerinden biri’ sözleriyle nitelediği Hidayet Karakuş’un Kül Kahvesi’ni (Bilgi Yayınevi) inceliyor.

- Hakan Unutmaz, Bekir Dadır ile Çöl Bahçıvanı adlı kitabının devamı niteliğindeki, varoluş şiirlerinden oluşan ve “arayışın devam ettiği, durmak bilmeyen bir hazzın örneklerinden” sözleriyle nitelediği ikinci kitabı Bana Yeni Bir Hayret’i (Klaros Yay.) konuşuyor.

- Bedriye Korkankormaz ve Nazım Mutlu, ozan, yazar, dergici ve eğitimci Hasan Akarsu’nun Barış Kitap tarafından yayımlanan iki yeni kitabı; bireysellikten çok toplumsal acıları işlediği şiirlerinden oluşan Önümüz Kış ve kimi hayatta olmayan şair ve yazarların kendisine yazdığı mektuplardan oluşan Mektuplarda Yaşamak’ı değerlendiriyorlar.

- Y. Bekir Yurdakul, Neslihan Önderoğlu’nun okuyucuları mahalle aralarında, kimi zor geçit veren daracık sokaklarda, ev içlerinde, kocaman kentlerin / kasabaların insanla güzel hallerinde, bitip tükenmez insan sıcaklığında dolaştırdığı yeni kitabı Küçük Bir Mesele’yi (ON8 Kitap) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşeleri ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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