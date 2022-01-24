Bu mahallede hiç korona vakası görülmedi
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Koronavirüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı. Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
HES KODUYLA GİRİLİYOR
Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 tarihindeki ilk koronavirüs vakasından günümüze kadar geçen zamanda Gökalan Mahallesi'nde korona vakasına rastlanılmadı.
Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi tedbirlerine devam ediyor.
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