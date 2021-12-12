Omicron'daki ayırıcı belirtiye dikkat! Her 10 hastanın 9'unda görüldü

12 Aralık 2021 Pazar, 15:33

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılmaya başlayan Omicron varyantı kısa bir sürede dünyanın en önemli ortak gündemi haline geldi. Türkiye'de de görülen varyant ile hakkında bilim dünyasının araştırmaları sürdürürken, ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi.

Ortaya çıkan semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğu aktarıldı ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaşıldı.

Haber Global'in aktardıklarına göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olarak belirlendi.

AYIRICI SEMPTOM BELİRLENDİ

Bu varyantı saptamış olan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr. Angelique Coetzee, aynı şekilde diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu ifade etmişti.

"Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti" şeklinde konuşan Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını açıklamıştı. Diğer semptomlar arasında ise öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık ya da burun akıntısı (yüzde 59) bulunuyor.

Yapılan inceleme raporunda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanmakta.