Son dakika: Fahrettin Koca'dan koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin açıklama
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını belirterek, ''beklenen açıklamayı'' yapacağını duyurdu.
Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı. 213 kişi yaşamını yitirdi.
Artan vaka sayılarına rağmen sosyal medya hesabından 'beklenen açıklamayı' yapacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
''Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.''
TÜRKİYE'DE UYGULAN AŞI MİKTARI
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 682 bin 903 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 809 bin 698'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 27 milyon 91 bin 808'e ulaştı. Toplam aşı uygulama miktarı ise 145 milyon 631 bin 632 oldu.
İlgili Haberler
- Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama
- Uzmanlardan hava kirliliği uyarısı: Koronavirüsün yayılımını artırıyor
- Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayınlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Alman banka devinden enflasyon tahmini
- TTB yeniden greve gidiyor: Tarih verildi
- Ankapark davası yine ertelendi
- AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi
- Savaş diye oyun videosu yayınlayan CNN Türk'ten açıklama
- Elektrik tarifelerine yeni zam beklentisi
- Kadın cinayeti: Karnındaki bebeğiyle katledildi
- Bakan Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı ile görüştü
- Hukukçu Avşar’dan Ukrayna’daki öğrenciler için öneri
- Valilik uyardı: Kar ve don bekleniyor