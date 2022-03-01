Son dakika: Fahrettin Koca'dan koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin açıklama

01 Mart 2022 Salı, 16:12

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı. 213 kişi yaşamını yitirdi.

Artan vaka sayılarına rağmen sosyal medya hesabından 'beklenen açıklamayı' yapacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.''

TÜRKİYE'DE UYGULAN AŞI MİKTARI

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 57 milyon 682 bin 903 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 52 milyon 809 bin 698'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 27 milyon 91 bin 808'e ulaştı. Toplam aşı uygulama miktarı ise 145 milyon 631 bin 632 oldu.