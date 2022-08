5. Edremit Kitap Fuarı cumartesi başlıyor

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:52

Zeytin ağacına verilen değerden dolayı “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganı ile yapılacak 5. Edremit Kitap Fuarı, 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 19:30’da Edremit Altınkum Belediye Tesisleri’nde yapılacak açılış töreni ile başlayacak, 9 gün sürecek fuar 21 Ağustos Pazar akşamı sona erecek.

Edremit Kitap Fuarı’nın bu yıl ki Onur Konuğu ise Prof. Dr. Emre Kongar oldu.

“5. Edremit Kitap Fuarı’yla kutuplaşmayı değil yan yana yaşamayı bize öğreten kitapları ve onların yazarlarını, Edremit’le buluşturmaya devam ediyoruz” diyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise fuarla ilgili şunları söyledi: “Her şeyden önce bu kitap fuarıyla Edremit’in yetiştirdiği ve “Ben bu dünyaya kitap okumak için gelmişim” diyen Sabahattin Ali’nin ismini ve anısını yaşatmaya devam ediyoruz. Bu fuarla onun yaydığı aydınlanma ışığını büyütüyor, onun ayak izlerini takip ederek Cumhuriyetin ikinci yüzyılını selamlıyor, bölgenin sembolü ve en önemli geçim kaynağı olan ölmez ağaç zeytinin gölgesinde kitabı, barışı ve kardeşliği büyütüyoruz. Kutuplaşmayı değil yan yana yaşamayı bize öğreten kitapların daha fazla okunmasını, zeytin ağacı gibi ölümsüz yazarları daha fazla hatırlamak için hakkı, hukuku, adaleti, toplumsal vicdanı, yan yana yaşama kültürünü büyüten yazarları, şairleri, gazetecileri, akademisyenleri, belediye başkanlarını ve siyasi aktörleri Edremit’le buluşturmaya devam ediyoruz. Çünkü bizler, 5. Edremit Kitap Fuarı’yla yalnızca kitaba sahip çıkmıyoruz, aynı zamanda Kaz Dağları’na, tarihimize, tarımımıza, turizmimize sahip çıkıyoruz. Çünkü Nazım Hikmet’in dediği gibi “Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim...”

5. Edremit Kitap Fuarı 13 Ağustos Cumartesi günü başlayıp, 23 Ağustos Pazar günü bitecek. Fuarda Türk edebiyatının önemli yazarları, şairleri, tarihçileri ve gazetecileri kitapseverlerle buluşurken, fuara katılacak birçok belediye başkanı milletvekili ve sendikacı da Türkiye gerçeklerini anlatacak.

60’a yakın yayınevinin katılacağı 5. Edremit Kitap Fuarı’na 200’e yakın da konuk katılacak, dokuz gün boyunca 40 civarında söyleşi yapılacak, yazarlar kitaplarını imzalayacak. Altınkum’daki Edremit Belediye Tesisleri’nde yapılacak 5. Edremit Kitap Fuarı her gün saat 18:00 ile 24:00 arası kitapseverlere hizmet verecek.

13 Ağustos Cumartesi günü Kuzey Ege’nin Çocuk Efelerinin Gösterisi ve 60 çocuğun hayallerindeki Edremit’i çizgilerle anlattıkları etkinliklerle başlayacak fuarın ilk gününde “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı öncesi kitaba dair her şey” başlığıyla fuarın Onur Konuğu Prof. Dr. Emre Kongar, “Türkiye ve gazetecilik gerçeği” başlığı altında gazeteci Barış Terkoğlu, “Sistem insanı filozof yapar mı?” başlığıyla Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı, “Türkiye siyasetinde romancı olmak” başlığıyla Gazeteci Enver Aysever ve Mine Özbek kitapseverlerle söyleşilerde buluşacak. İlk günün finalinde ise söz ve beste ustası Ahmet Selçuk İlkan sözü şiirle ve şarkılarla buluşturacak.