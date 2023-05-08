51. yılında Deniz’lerin yolu
Ankara Cumhuriyet Gazetesi Kültür Merkezi’nde Deniz’lerin avukatı Halit Çelenk’in kızı, “Darağacına Mektuplar Deniz Yusuf Hüseyin Türkiye ve Dünya Basınında 12 Mart İdamlar“ kitabının yazarı Serpil Çelenk Güvenç 51. ölüm yıldönümlerinde “Denizlerin Yolu” başlıklı bir söyleşi yaptı.
Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anma töreninin ardından 6 Mayıs’ta düzenlenen söyleşide o günlerin tanığı olan Güvenç, “Deniz’lerin idamı sadece bir yargısız infaz değildir. Bağımsız ve demokrat bir Türkiye mücadelesinin, sömürünün olmadığı, onurlu ve insana yakışır bir toplum düşüncesinin de yok edilme çabasıdır” diyerek 68’deki siyasi durumu özetledi.
“Bugün Deniz’lerin savundukları düşünceler ne ölçüde geçerlidir” sorusunu “‘Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ düşüncesi bugün 68’li yıllardan daha geçerli bir mücadele hedefine işaret etmektedir” sözleriyle yanıtladı.
Konuşmanın ardından kitabını imzalayan Güvenç aralarında eski milletvekillerinden araştırmacı gazeteci yazar Uluç Gürkan’ın da olduğu izleyicilerle sohbet etti.
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