51. yılında Deniz’lerin yolu

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:21

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anma töreninin ardından 6 Mayıs’ta düzenlenen söyleşide o günlerin tanığı olan Güvenç, “Deniz’lerin idamı sadece bir yargısız infaz değildir. Bağımsız ve demokrat bir Türkiye mücadelesinin, sömürünün olmadığı, onurlu ve insana yakışır bir toplum düşüncesinin de yok edilme çabasıdır” diyerek 68’deki siyasi durumu özetledi.

“Bugün Deniz’lerin savundukları düşünceler ne ölçüde geçerlidir” sorusunu “‘Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ düşüncesi bugün 68’li yıllardan daha geçerli bir mücadele hedefine işaret etmektedir” sözleriyle yanıtladı.

Konuşmanın ardından kitabını imzalayan Güvenç aralarında eski milletvekillerinden araştırmacı gazeteci yazar Uluç Gürkan’ın da olduğu izleyicilerle sohbet etti.