6 Numaralı Kompartıman filminin başrolünde Seidi Haarla var

18 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Ön yargıları evrensel kılan akışta, başta kadının yalnızlığında sadece kendini koruma kaygısı içinde tedbirli diyaloglardan, anlamamaya odaklanılmış ve sonu sürprizli 6. numaralı kompartıman, insani ilişkileri doğrudan masaya yatırıyor.

Finlandiyalı, arkeoloji okuyan genç kadın sıra dışı ilişkisi ile çıkacağı yolculuğa, tek başına çıkmak zorunda kalır. Bu yolculuk, her insanın kendini bulma yolculuğu olarak karşısına çıkacaktır. Moskova’dan Mursmank’a kadar aynı kompartımanda kalmak zorunda kalacağı Rus asıllı madenciyi aşağılama ile başlayan, onun sarhoşluğu ve cehaleti üzerine, medeniyet göstergesi gibi sunulan hayatı keşif öyküsü, insanlık ile örülmüş. Geçmişini bilmezsen geleceğini bilemezsin diyen kadının karşısında, cahil, “ne gerek var”cı bir yaklaşım sunarken, yolculuk, her insanın bir insanı tanıyabilme sürecini anlatmakta. Tanıdığımızı sandığımızı ne kadar, tanımadığımızı ne kadar tanıyabiliyoruz? Yolculuklar, ister ülkeleri şehirlere, şehirleri insanlara bağlasa da aslında her yolculuk, insanın kendinden kendine yaptığı esrarlı bir keşif hikâyesidir. Bu anlamda dünyada aidiyet duygusuna ayna tutan, 6. No’lu kompartıman, bir zamanlar Rusya’dan kopmuş olan; Estonya, Finlandiya gibi ülkelerin ana kıtadan uzaklaşışlarını, aslında insanın dünyada kendini var edebilme eylemi olarak sunuyor. Yönetmen, Juho Kuosmanen, senaristliği Andris Feldmanis ile paylaşıyor. Oyuncular ise Seidi Haarla, Yuri Borisov, Dinara Drukarova.