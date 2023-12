AASSM, kuruluş yıldönümünü kutluyor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:35

Güncelleme: 04.12.2023 - 16:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 15. doğum gününe özel Aralık ayında yoğun bir programla İzmirliler ile buluşuyor. 19 Aralık'ta üst üste 3 kez BBC tarafından "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülüne layık görülen fadista Mariza, 19. yüzyıldan günümüze uzanmış Portekiz halk müziği olan Fado ezgileriyle saat 20.00’de AASSM dinleyicilerine güzel bir akşam yaşatacak. 23 Aralık'ta piyano sanatçısı Gülsin Onay ve oğlu keman sanatçısı Erkin Onay, Keman & Piyano Resitaliyle yine saat 20.00’de AASSM sahnesinde olacak.

İHTİMALLER ÜZERİNE

24 Aralık'ta Kenan Doğulu “İhtimaller” Caz Projesi ile İzmirlilerle buluşacak. Doğulu’nun prodüktörlüğünü kontrabas sanatçısı Ozan Musluoğlu ile birlikte üstlendiği ''İhtimaller'' adlı albümünden şarkılarını seslendireceği konser, saat 20.30'da.

26 Aralık'ta bu toprakların kemancısı olarak nitelendirilen keman virtüözü Cihat Aşkın saat 20.00’de “Türk Valsleri” albümünden eserleriyle büyüleyecek.

27 Aralık AASSM'nin 15. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, Can Okan şefliğinde, piyanoda Can Çakmur ile Fazıl Say solistliğinde, notalarla Cumhuriyetin 100. yılına tanıklık etmek isteyen sanatseverleri saat 20.00'de AASSM'de buluşturacak.

28 Aralık'ta Borusan Quartet “Piazzolla ile Yeni Yıl Konseri”nde, Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu Astor Pantaleón Piazzolla eserleriyle 2023 uğurlamasını saat 20.00'de İzmir'den yapacak.

ATATÜRK’Ü ANLAMAK

6 Aralık'ta kemancı Liya Petrova’nın yorumuyla Korngold Keman Konçertosu ve kemança, kanun, ud ve ney ustaları Mehri Arifqızı, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Ercan Irmak ile birlikte Ali Nihat Gökyiğit 'e ithaf edilen Tekfen Filarmoni Orkestrası konseri var. 10 Aralık'ta, 20. ve 21. yüzyılın efsanevi rock hitlerinin, yenilikçi crossover-orkestra yaklaşımı ile yeniden yorumlandığı Prime Orchestra Rock Sympho Show da AASSM sahnesinde olacak.

13 Aralık'ta Atatürk’ün sevdiği yabancı eserler ve Türk bestecileri tarafından yeniden düzenlenmiş klasik müzik eserleri yorumlanacak. Atatürk`ü Anlamak Özel Konseri’nde keman sanatçısı Cihat Aşkın, piyanist Cana Gürmen, tenor Faik Mansuroğlu, soprano Burcu Hancı ile Atanın müzik sevgisi dinleyiciler ile paylaşılacak.

20 Aralık'ta Olten Filarmoni Orkestrası da şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Bulutsuzluk Özlemi ile yeni yıla merhaba diyecek.

ÇOKSESLİ EVRENSEL

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Aralık ayı konserleri; 8 Aralık'ta şef Holly Choe, solist Öykü Canpolat (viyola), 15 Aralık'ta Aşık Veysel'i Anma Konseri şef Tuluğ Tırpan, solist Erdal Erzincan (bağlama), 22 Aralık'ta şef Alessandro Cedrone, 29 Aralık'ta şef Kutay Maktay, solistler China Moses (vokal), Ercüment Orkut (piyano), Tolga Bilgin (trompet), Mauro Battisti (kontrabas), Mehmet İkiz (davul) AASSM Büyük Salon’da dinleyicilerle buluşacak.

ATÖLYELERDEN SERGİLERE…

10 Aralık'ta ''Müziğimdeki Kuklalar'' ve 16 Aralık'ta ''Sahi, Nerede Bu İlham Perileri?'' çocuklara özel atölye çalışmaları ile 4 Aralık'ta Doç. Mehmet Dede Global Müzik Yaklaşımları Söyleşileri AASSM Müzik Kütüphanesi’nde ücretsiz gerçekleşecek.

9-30 Aralık'ta Love Zone Fotoğraf Sergisi (Alt Galeri), 11-24 Aralık'ta Uluslararası İzmir Mizah Festivali Karikatür Sergisi (Üst Galeriler) ücretsiz olarak gezilebilecek.

11 Aralık'ta İzmir Uluslararası Mizah Festivali açılış töreninde Ali Poyrazoğlu Habanera Makamı ile 21 Aralık'ta gazeteci yazar Zeynep Oral ve yazar Semih Çelenk ''Cumhuriyetin 100. Yılında Kültür ve Sanat'' söyleşisiyle AASSM’de yer alacak.