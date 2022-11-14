Ahmet Özkan’dan “Erdoğan Türkiye’si ve Putin Rusya’sı”

14 Kasım 2022 Pazartesi, 00:02

Ahmet Özkan’ın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin, terörle mücadelede ve sınır güvenliğinin tesisinde proaktif bir anlayış belirleyerek insani diplomasi odaklı stratejiyle ön plana çıkarken, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya’nın ise dış politikadaki güvenlik yaklaşımlarını imparatorluk geçmişini referans alarak yayılmacı anlayışla güçlendirerek devam ettiği vargısından hareketle kaleme aldığı Politika ve Güvenlik Ekseninde Erdoğan Türkiye’si ve Putin Rusya’sı adlı çalışması Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlandı.





Kitabın nirengi noktasını, farklı medeniyet algılarından hareketle Erdoğan Türkiye’sinde hayata geçirilen proaktif güvenlik anlayışı ve Putin Rusya’sında yaşama geçirilen yayılmacı politikalar / hamleler oluşturuyor.





Türkiye’nin, terör örgütlerinin ülkesini bölmeye yönelik eylemleri ve saldırılarına karşı sınırlarının ötesinde proaktif bir konseptle güvenlik kuşağı oluşturmaya çalışırken; imparatorluk kaybı ile bir türlü yüzleşemeyen ve “normal bir ülke”ye dönüşemeyen Rusya’nın ise eski ihtişamlı günlerine dönme özlemiyle toprak ilhakına varan düzeyde yayılmacı politikaları hayata geçirmekte olduğunu vurgulandığı kitapta; bu politikaların Türkiye açısından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile Libya’da varlık göstermesi üzerinden, Rusya açısından ise, Gürcistan savaşı, Kırım’ın işgali ve ilhakı, Ukrayna ve Suriye krizleri üzerinden analiz analiz ediliyor.