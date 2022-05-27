Altınok’un ‘Doğadan Soyutlamalar’ sergisi Ankara CMK'de

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

2002’de yitirdiğimiz ressam İsmail Altınok’un “Doğadan Soyutlamalar” adlı sergisi bugün Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) açılıyor.

Çok sayıda kişisel sergi açan ve birçok karma sergiye katılan, resim sanatı alanında “Bugünkü Türk Resmi”, “Türk Resminin Sorunları”, “Sanatın Tanımı” ve “Resimde Kimlik Arayışı” başlıklı konferanslar veren Türk sanat dünyasının ünlü ressamlarından İsmail Altınok’un “Doğadan Soyutlamalar” adlı sergisi bugün, saat 18.00’de Ankara CKM’de açılacak. 7 Mayıs 2002’de yitirdiğimiz İsmail Altınok, 1943’te Ankara Halkevi’nin açtığı sergide ikincilik ödülü aldı. 1954’te Devlet Resim Sergisi’ne katılan “Burdur Dağları” adlı resmi Sanat Takvimi’ne basıldı ve devletçe satın alındı. 1959’da açılan Devlet Resim Sergisi’nde “Dağdaki Evler” adlı resmi ikincilik ödülü kazandı. Güzeltepe Mahallesi, Abidin Daver Sokak, No.14, Çankaya adresinde bulunan CKM’deki sergi, 9 Haziran’a dek sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

