Antalya’ya caz yakışıyor: Akra Jaz

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Yıllardır gelişimini izlediğimiz ve gördüğü ilgiye tanık olduğumuz bir festival Antalya Akra Otel’deki 5. yılını dolduran “akracaz festivali’. 3-18 Haziran arasında otelin deniz ve dağ manzaralı bahçesinde gerçekleşen festivalin konser ve kombine biletleri bu yıl da hemen bitmiş. Güzel olan konser izleyicilerinin otel müşterilerinden çok Antalyalılar olması.

Festivalde bu yaz, İgor Butman, Fantine, İmany, Kokoroko, Deli Bakkal, China Moses, Önder Focan Grup, Antonio Lizana Flamenco Ensemble, Neşet Ruacan Kuartet, vardı. Bundan sonra ise Mark Eliyahu, Esra Kayıkçı Band ve tabii bütün Antalya’nın heyecanla beklediği Fazıl Say olacak! Antalya’nın mevsimi de değişmiş, hafif serpintili yaz yağmurlarının yerini muson yağmurları almış. Antonio Lizana Flamenco grubunun topuk tıkırtılarını, yağmurluklarımızı giymiş olarak dinledik. Konser şahaneydi, after party daha şahane olur diye hevesleniyorduk ama yağmur yağmıyor, adeta kovadan boşalıyor ve keyif kaçırıyordu. Antalya’ya caz çok yakışıyor, Kadir Dursun ve ekibi, piyano festivali yerine iyi ki caz festivali yapıyor diye düşündürüyor, gelecek programı da hazır çoktan! Bu yıl dinlediklerimiz içinde bize nostalji yaşatan Neşet Ruacan, Önder Focan yerliler arasında keyif aldıklarımızdı. Ben bir flamenko hayranı olarak caz ve flamenko nasıl evlilik yaparmış izlemekten de çok mutlu oldum, Antonio Lizana’yla. Bir bakıyorsun Müslüm Gürses gibi yanık yanık bağırıyor ki jilet atarsın, bir bakıyorsun saksafonu bir üflüyor, nedir bu diye şaşıp kalıyorsun. O çalarken erkek ve kadın dansçıları tıkırdatıyor topuklarını, kadın da ayrı çığırıyor, ben de Türkçesini söylüyorum: “Allah’sız Antonio, beni bırakıp gittin genç karıya, kaldım beş çocukla, kim bakacak bunlaraaa?” Etekler belde, topuklar takır takır takır! China Moses’e çok bayılmadığımı Kadir’e de söyledim ki o tam tersine haftanın en iyi konseri olacak diyordu. Artık bonus kafasına mı takıldım, pazara gider gibi giydiği ekose pantolon cekete mi? Caz şarkıcısı kadın da biraz Jennifer Lopez gibi olmalı? Kadir Dursun siparişlerimi not etti, patron Haydar Barut’u sağanak yağmurdan göremedim, seneye Akracaz’da buluşuruz, ne yapalım!