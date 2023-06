Asteroid City son yılların en güçlü açılışını yaptı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:21

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:21

Bu hafta sonu gişede işler pek iyi gitmezken, The Flash lansman başarısızlığı yaşarken, yönetmen Wes Anderson'ın sınırlı sayıda vizyona giren yeni filmi Asteroid City, sinema başına son yıllardaki en güçlü ortalamayı sundu. Her ne kadar vizyona girdiği ABD'de ilk 10 dışında bir giriş yapmış olsa da hafta sonuna kadar 890 bin dolarlık bir hasılat yapması bekleniyor ki bu da sadece bu yılın değil, aynı zamanda pandemi döneminin ve ondan önceki birkaç yılın en büyük hasılatı oluyor. La La Land , açılış haftasonunda 881.000 $ hasılatla New York ve Los Angeles'ta beş lokasyonda sinema gösterimine başladı. Nihayetinde dünya çapında yaklaşık 450 milyon dolar kazanmıştı.

BEKLENTİ KARŞILANAMADI

Anderson'ın en büyük hiti , dünya çapında 173 milyon dolarla gösterimini tamamlayan The Grand Budapest Hotel olmaya devam ediyor.

DÜNYA SİNEMASININ EŞSİZİ

Otuz yıl boyunca Anderson, taklit edilemez estetiği ve çılgın projeleri için yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosunu çekme yeteneği sayesinde büyük bir farklılık yakaladı.

Asteroid City prömiyerini bu yılki Cannes Film Festivali'nde yaptı ve büyük ölçüde olumlu tepkiler aldı. Şu anda Rotten Tomatoes'da %74'lik bir puana sahip. Collider'dan Therese Lacson, Cannes incelemesinde filmi Anderson'ın şimdiye kadarki "en güzel" filmi olarak nitelendirdi.