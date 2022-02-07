Baba Sahne’nin yeni oyunu ‘Taxim’
Emrah Eren’in yönettiği, Baba Sahne’nin yeni oyunu ‘Taxim’, ‘El Bar’ adlı filmden esinlenerek tiyatro sahnesine uyarlandı.
Bahariye’nin ortasında, bir “Baba Sahne”. Şevket Çoruh’un kurduğu bu mini tiyatro gerçekten çok güzel. Her şey incelikle düşünülmüş. Localarıyla, tarihi bir mekânı andırıyor. Biraz yurtdışındaki tiyatrolardan biraz da Ses Tiyatrosu’ndan esinlenilmiş gibi.
Sahnedeki dekor tül ile kapatılmış. Oyunun başlamasana 30 dakika var. Saat 20.30’da başlayacak olan oyun aslında 20.20’de başlıyor. Dekordaki her detay çok başarılı. Burası “Taxim Bistro” adlı bir kafe-bar. Perde oyun saatinden on dakika önce açılıyor. Oyunda sabah saatlerinde, dükkânını açan kafe-barın sahibini görüyoruz. Sandalyeleri düzeltiyor. Barın arkasındaki işlerini yapmaya başlıyor. O sırada dükkânın dışında bir adam ve bir kadın beliriyor. Aralarında sessizce konuşuyorlar. Kadın dükkândan içeri giriyor ve anlıyoruz ki o da dükkânın sahibi ve kafe-barı açan kişinin ablası. Kapı açılıyor, deri ceketli ve ofis çantası ile kapının önünde sigara içen adamı görüyoruz. Barın müdavimlerden. Sonra akıllı delilerden bir adam, mini etekli kadın, gözlüklü bir genç adam ve bir travesti. Onlar için her gün gibi sıradan bir sabah. Çay, kahve derken, içeri öksürerek giren ve doğrudan tuvalete giden bir adam.
ÜÇ MAYMUN
Akıllı-delilerden çok var ülkemizde. Akıllı deli olmamak elde değil. Adaleti mumla arayanlar ülkesi. Olup bitenleri anlamak o kadar zor değil aslında. Herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Kulaklarını, gözlerini kapayan çok. Ağzını ise işine geldiği gibi açan konuşan. Üç maymun bile degişti artık anlam veremiyor bugüne.
Hak, hak diye, özgürce yaşamak, düşünce ve konuşma hakkını kullanmak bile birçok kişiye zarar verdi bizim ülkede. Korkularla yaşar olduk. Ama vazgeçmedik. Umudu aldık başımızın üstüne koyduk yola devam!
Oyun, senaryosunu Álex de la Iglesia ve Jorge Guerricaechevarría’nın kaleme aldığı 2017 yapımı “El Bar” adlı filmden uyarlandı tiyatroya.
Burada, oyunun yönetmeni Emrah Eren’e bravo. Eren, her zaman günceli yakalayan, derdi olan günümüze göndermeler yapan oyunlar sahneliyor.
Adalet sistemin doğru işlemediği, doların sürekli yükseldiği, hızla artan pahalılık ve salgın hastalık oyunun da gündemi.
“Gezi Direnişi”ne de gönderme yapılıyor oyunda.
Bugünün politikacılarının tiyatroyu neden sevmediğini de anlamak zor değil. Ayna oluyor tiyatro tabii bir nevi.
Sıradan bir günde tesadüfen bir araya gelmiş on kişi. Her gün gibi bir sabah... Ta ki, kafe-bardan çıkan ve kapının önünde kafasından vurulup öldürülen bu kişiye kadar. Öldürülen adama bakmaya çıkan kişide başından vurularak öldürülünce kalan yedi yabancı dışarıya çıkmaya cesaret edemeyip kafe-barın içinde mahsur kalır. Sonra, hayatta kalma savaşı. Peki, ya kurtulan kim olacak?
Bu sorunun cevabı oyunda saklı. Gidip seyretmeli.
Travestiyi canlandıran Ozan Güven’in oyunculuğu çok başarılı. Abartıya kaçmadan olması gerektiği gibi canlandırdığı karakteri üstüne tam oturtmuş Güven. Akıllı deliyi canlandıran Çoruh’un oyunculuğu ayakta alkışı hak edenlerden. Gülerken ağlatan ve ağlatırken düşündüren.
AYAKTA ALKIŞ...
Mer Asutay’ı birçok kez sahnede seyrettim, oyunculuğunu her zaman çok beğenmişimdir. Asutay burda da karakteri doğal oyunculuğuyla gösteriyor bize. Ayakta kocaman bir alkışta Asutay’a.
Oyunun başında ve aralarda dinlediğimiz Nihat Sırdar, ise renk katmış. Ne anlatıyor kısmına gelince, gidip dinlenmeli.
Dekor tasarımına gelince; çok uzun süredir seyrettiğim oyunların içinde en başarılısı diyebilirim.
Bu kara komedi için herkese ayakta alkış ama Emrah Eren’e büyük ve yürekten.
Oyunda, Ömür Arpacı, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Rüya Demirbulut, Şevket Çoruh, Ozan Güven, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı, Cem Evsen, Çağatay Tok, Ömür Mutlu rol alıyor.
(Oyun Şarkısı: “Kurtar”
Söz, Müzik: Sinan Kaynakçı
Düzenleme, Master, Kayıt, Sampleing, Keys, Vokal: Hayko Cepkin
Mix: Kerem İnci (Stüdyo Frekans)
Perdesiz Gitar: Alper Kayman
Ses Tasarımı: Özgehan Özturan
Kostüm: Bahar Uyandıran
Afiş Tasarımı: Bir Dost
Oyun ve Afiş Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu
Yönetmen Yardımcısı: Ahmet Balta
Uyarlama Asistanı: Deniz Tekin
Ses-Işık-Video Kumanda: Özgehan Özturan, Vedat Tuğtekin
Sahne Amiri: Çağatay Tok
Sahne Teknisyeni: Ömür Mutlu
Kostüm ve Kulis Sorumlusu: Seyhan Erdoğan)
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