Behçet Aysan Şiirlerinden Şarkılar: Bu 'Yanık Ağıt' hepimizin!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 04:44

“sus sessizliği çağır büyüyen sessizliği

kimse

duymasın seni

gece bile sus

-kölelerin yalvaçları olur

efendilerinse tanrıları-

bildiğin türküler görünmesin

ortalıkta

zincirlerin paslı şakırtısı

sus...”





“Yanık Ağıt” şiirinde bu dizelere hayat vermiş Behçet Aysan. Bugünlerde ise birçok sanatçı şairin dizilerinden yüreğimize akan sözcüklere ses olacak.

Unutulmasın diye...

Unutulmasın ki; hep hatırlansın!

Sivas katliamında (2 Temmuz 1993’te) öldürülen şair ve doktor Behçet Aysan anısına, şiirlerinden bestelenen şarkılardan oluşan “Yanık Ağıt” albümü “Ada Müzik” etiketiyle yarın çıkıyor.

(Çiğdem Erken)



Albümde, müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği, “Yanık Ağıt”ta Behçet Aysan şiirlerinden bestelenen 16 şarkı yer alıyor. Albüme adını veren “Yanık Ağıt” şiirinin bestesi de yine Çiğdem Erken’e ait.

Albümde çok sayıda farklı müzik tarzlarından sanatçı Behçet Aysan şiirlerini yorumluyor: Zuhal Olcay, Güvenç Dağüstün-Ece Dağıstan, Tuna Kiremitçi-Burcu Tatlıses, Doğan Duru, Vedat Sakman, Umut Özensoy, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Selva Erdener, Selçuk Sami Cingi, Mirady, Zeynep Karababa-Erdal Erzincan, Mazlum Çimen ve Bajar...

Birkaç yüreğin aynı anda atmasıyla başlayan bu yolculuk uzun...

Behçet Aysan’ın kızı gazetemizin de yazarı Eren Aysan ile bu uzun yolculuğu konuştuk.

Albüm süreci nasıl gelişti?

Sıcak bir yaz akşamı beyaz örtülü bir masada buluştuk. Bülent Forta, dostlarım Çiğdem Erken ve Zeynep Altıok’la birlikte... Aklımızda Behçet Aysan şiirlerinden oluşan bir şarkı albümü vardı. İçim suda balık gibi kıpır kıpırdı. Acaba diyordum? Olur mu? Çıkar mı böyle bir albüm? Uzun bir yol vardı önümüzde. Her şiirin bestelenmesi, yorumcusunun seslendirmesi, düzenlenmesi ve alımlayıcısıyla buluşması aslında mucizenin kendisiydi. Önemli olan hayalin gerçeğe dönüştüğü aralıktı. Zaman hileli bir zar gibi. Bizim oturduğumuz güzel gecenin ardından altı yaz geçti. Ada Müzik’in sahibi Bülent Forta bu süre içinde elinden geleni yaptı. Albümün müzik direktörü Çiğdem Erken kalbini koydu. Yıllardır babamın toplu şiirleri “Düello” cebinde dolaştı durdu. Her gün albüme dair yeni bir haberle bazen sevinçle bazen hüzünle geçti. En sonunda Çiğdem’in “tamam” dediği yerde bizler “Yanık Ağıt”la buluştuk. “Yanık Ağıt” Sivas katliamının 30. yılında bir bellek tazeleme işlevi görüyor. Ayrıca her bir şarkı şiiri onurlandırmak adına kanatlandı.

Şiirler nasıl belirlendi?

Şarkı ve şiir buluşmasına dair benim söz söylemem müzisyen olmadığım için yakışık almaz. Bir bestecinin şiirle buluşmasının zorluğunu da biliyorum üstelik. Genel olarak şunu söyleyebilirim: Albümde yer alan şarkılar Çiğdem’in önderliğinde sanatçıların kendi seçtiği, belki de şairle yakınlık kurduğu şiirler... Bir şairin Boudlaire’nin çok güzel bir dizesi vardır0 “müzik gökyüzünü oyar” diye... Şiirin müziği de isterim ki gökyüzünü Behçet Aysan’la oysun.

(Eren Aysan)

Albümde yer alan müzisyenler projeye nasıl dahil oldu?

İlk önce şunu belirtmeliyim: Albümde iki şarkısı yer alan Fazıl Say, daha önce de babası yazar-müzikolog Ahmet Say’ın yakın arkadaşları Metin Altıok ve babamın şiirlerinden yaptığı şarkılarla Sivas katliamının belleklerden silinmesine engel olmaya çalıştı. Ayrıca iki şairin şiirleriyle sanatsal yolculuğa çıktı. “Yanık Ağıt”ta, Say bestesiyle Güvenç Dağüstün ve Ece Dağıstan’ın “Rüzgar Rüzgarla Konuşur” da yer alıyor. Ayrıca Say’ın Altıok ve Aysan’la birlikte Aziz Nesin’in bir şiirini de ekleyerek bestelediği oda operası Ses’ten “Bir Bahar Dalıyla” da dinleyiciye sunuluyor. Bu anlamda Fazıl’a her zaman şükran borçluyum. Sadece albüm sürecinde şiirlere müziğiyle dokunduğu için değil yol göstericiliği için de...

Daha sonra geçmişten gelen yakınlığımız olan müzisyenlerle konuştuk. Mesela Vedat Sakman’la babam hayattayken Ankara’da komşuyduk. Dolayısıyla albümde Vedat abi olmalıydı. Yine Ezginin Günlüğü denilince ilk akla gelen isim Nadir Göktürk’tür. Ezginin Günlüğü’nün eski albümlerinde daha önce Behçet Aysan şiirlerinden bestelenen dört şarkı vardı. Bunlardan ikisi Tuna Kiremitçi-Burcu Tatlıses ve Deniz Çakır yorumuyla “Yanık Ağıt”ta yeniden buluşuyor.

BESTECİ VE MÜZİSYENLER...

Şiirlerin besteleri kime ait.

Albümde daha çok besteci müzisyenler yer alıyor. Çiğdem Erken albüme adını veren Yanık Ağıt şiirini besteledi ve kendi yorumladı. Doğan Duru, Mazlum Çimen, Mirady, Bajar denilince elbette Vedat Yıldırım albümde kendi bestelerini seslendirdi. Ayrıca yaptığı besteleri çok sevdiğim Aykut Gürel, Zuhal Olcay’la buluştu. Çok sesli müziğimizin kıymetli ismi Turgay Erdener bestesi Çini, Selçuk Sami Cingi’yle çok farklı bir tarzda bir araya geldi. İbrahim Yazıcı olmazsa olmazdı. Onu da canım Selva Erdener seslendirdi. Derya Türkan çok saygı duyduğum bir isim. Ayna şiirine o kadar güzel el attı ki artık hep beste yapsın diliyorum. Dilek Türkan da o güzelim sesiyle dokundu şiire. Zeynep Karababa ve Erdal Erzincan’ın şarkısı yine sevdiğim bir ağabeyim Cem Günen’e ait.

Bütün bunlarla ilgili ise tek söyleyebileceğim ülkemizde az sayıda yapılan şair albümlerinden biri çıktı. Umutsuzca bir beklentiyle de olsa belki bu sayede Sivas katliamında nasıl bir insanın öldürüldüğü daha geniş kitlelerce anlaşılmış olur.

(Fazıl Say)

Fazıl Say, bugüne kadar Sivas katliamının belleklerden silinmemesi adına bir çok projeye imza attı. Usta sanatçı katliam unutulmasın diye sanatsal yolculuğunu bu albümle sürdürüyor. Albümde, Behçet Aysan şiirinden bestelediği “Rüzgar Rüzgarla Konuşur” da yer alıyor. Ayrıca Say’ın oda operası Ses’ten “Bir Bahar Dalıyla” da dinleyiciye sunuluyor.