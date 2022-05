'Ben canavar değilim'

13 Mayıs 2022 Cuma, 11:48

1984 yılında yönetmen Mark L.Lester, Stephen King’in ünlü romanı Firestarter’ı (Tepki) sinemaya uyarladı. Çok ilgi çeken filmde Andy ile Vicky devletin Lot 6 adlı karışımı deneme sürecinde tanışıp, aşık olup evlenirler. Kızları Charlie bebekken ebeveynlerinden edindiği büyük bir güce sahip olur. Üstelik bu gücü psişik güçlerin en üst noktası pirokinezidir (zihin gücüyle kontrol etme ve ateş yaratma yeteneği). Charlie ve ailesi peşlerindeki federal ajanlardan kaçmaya başlarlar. Devlet kendi yarattığı canavarları (!) yakalayıp çıkarları doğrultusunda kullanmayı ister. Charlie babası ve annesini federal ajanlara karşı korur.

Charlie’yi ünlü Barrymoore ailesinin küçük üyesi Drew Barrymoore oynadı.. Filmde ayrıca dönemin George C.Scott, Louise Fletcher, Art Carney, Martin Sheen, David Keith, Heather Lockerly gibi saygın ve popüler oyuncuları yer aldı. Müziği Tangerine Dream besteledi, yapımcı ise o yılların ünlü prodüktörü Dino De Laurentiis’ti.

Doğa üstü korku-gerilim Firestarter’ın gişe getirisi yüksek olunca, 2002’de Firestarter: Rekindled (Tepki :Uyanış) adlıTV dizisi yapıldı. Robert Iscove mini diziyi yönetti, Marguerite Moreau, Malcolm McDowell, Dennis Hopper başrolleri paylaştılar. İkibinli yılların düşük bütçeli Paranormal Activity, Arınma Gecesi, Ruhlar Bölgesi, Kapan, Görünmez Adam,, Ziyaret, Biz gibi özgün filmlerin yapımcısı Jason Blum, The Vigil’ı çeken (Ölü Nöbeti/ 2019) Ketih Thomas’tan Firestarter’ın yeni versiyonunu gerçekleştirmesini istedi.

Genellikle yeniden çevirimler orjinallerin gerisinde, gölgesinde kalırlar denir ya Ketih Thomas romanı farklı bir açıdan ele alıp duygusal içeriği ön plana çıkarır.Açılış sekansı Vicky’nin bebeği Charlie’yi emzirmesiyle başlar, dinginlik, huzur dolu bir sahnedir. Ardından Charlie’nin gözünden odayı izlemeye başlar, bebeğin doğa üstü gücünü anlarız. Yaş aldıkça Charlie (Ryan Kiera Armstrong) bedeninde tuhaf kötü birşey olduğunun bilincindedir.

Babası (Zac Efron) ona özel bir kız olduğunu, kötülüğü yeneceğini söyler, Charlie okulda kendini dışlanmış hisseder, arkadaşları ona ezik ucube, tuhaf derler. Kendini canavar olarak gören Charlie bu şekilde yaşamak istemez. Thomas, baba-anne-kız çocuk ilişkisini, dayanışmalarını duygusal boyutta işler, karakterlerin iç dünyalarını yansıtır.

Andy ile Vicky’nin üstünde Lot 6 karışımını deneyen DSI(Department of Scientific Intelligence/ Bilimsel Zeka Bölümü) yarattığı canavarlar kaçınca peşlerine federal ajanları yollar. Keith Thomas olağanüstü pirokinezi gücü olan bir çocuğu gerçek yaşamın içine sokarsak neler olur sorusunu sorar. Filmi izlerken aklıma iki yapım geldi: Manchurian Candidate’te (Mançuryalı Aday/1962) Kore Savaşı’ndan dönen bir grup Amerikalı asker zihin kontrol yöntemiyle politik bir komplonun içine sürüklenir. The Boys from Brazil’de (Vahşetin Çocukları/1978) Nazi doktor Jozef Mengele korkunç deneylerine Paraguay’da devam eder. Brezilyalı çocukların genetik yapılarını değiştirerek onları soğuk kanlı katillere dönüştürür.

1984 yapımı Firestarter’ı günümüze taşıyan, Netflix, Google, kızıl ötesi görüş, televizyonda sahte haberlerin yayını gibi öğeler ekleyenThomas, klostrofobik mekanlar, koyu renkler, belli belirsiz bir aydınlatma, dış mekanlarda doğanın görkemli güzelliğini yansıtmış. Devletlerin derin katmanlarında bu tür deneylerin yapıldığı gerçeğini göz ardı etmemek gerek. The Thing, New York’tan Kaçış, Sis, Christine, Halloween, Çılgınlığın Ötesinde gibi kült filmlerin yönetmeni John Carpenter’ın film için besteleoiği müzik olağanüstü. 12 yaşındaki genç oyuncu Ryan Kiera Armstrong (American Horror Story, O: Bölüm 2) çok başarılı bir yorumla Charlie McGee’yi canlandırıyor. Çekimler de gerçek alevlerle yapıldı.

Keith Thomas’ın yönettiği, müziğini John Carpenter’ın Bestelediği, Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Gloria Reuben, Michael Greyeyes, Tina Jung, Kurtwood Smith, John Beasley’in oynadığı The Firestarter (Tepki/2022) bugün gösterime girdi.