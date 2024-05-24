Beş parasız 1000 kilometre

“Red Bull Can You Make It?” yarışmasına hak kazanan takımlar Barselona, Amsterdam, Kopenhag, Milano veya Budapeşte’den yola çıkarak etkinliğin bitiş şehri olan Berlin’e ulaşmaya çalışacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:24
Beş parasız 1000 kilometre
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Dünyanın dört bir yanından maceraperestlerin bir hafta boyunca 24 adet Red Bull ile Avrupa’yı dolaştığı “Red Bull Can You Make It?” başladı. Avrupa’nın beş farklı şehrinde gerçekleşen macerada Türkiye’den The Roadies, Adrenaline Freaks, Badass Bats ve Turkish Delight takımları yarışıyor. 

Yarışmacıların paylaştığı eğlenceli anlar “Red Bull Can You Make It? - Teams” adresinden izlenebiliyor. 

Yarışmaya hak kazanan takımlar Barselona, Amsterdam, Kopenhag, Milano veya Budapeşte’den yola çıkarak etkinliğin bitiş şehri olan Berlin’e 1000 km yol kat ederek ulaşmaya çalışacak.

ÖNEMLİ OLAN YARIŞMAK!

Dünyanın dört bir yanından seçilecek takımlar; macera dolu yolculukları sırasında yemek, konaklama ve bir sonraki lokasyona ulaşmak gibi ihtiyaçları için para yerine; yarışma için özel tasarlanan Red Bull kutularını kullanacak. Yarışmacılar seyahatleri boyunca Kontrol Noktası Mücadeleleri, Sosyal Medya Takibi ve Macera Listesi’nde yazılı görevleri yerine getirerek puan kazanabilecek. Takımlar, maceraları boyunca görevi tamamlamak ya da bitiş şehrine en hızlı ulaşmaktan ziyade bu anların mücadelesiyle hayatı farklı bir perspektiften deneyimleme imkânı bulacak. Berlin’deki bitiş noktasına ulaşmaya çalışırken mücadele anlarını kendilerine teslim edilen telefonlardan sosyal medya hesaplarında paylaşacak olan ekiplerin puanlamaları da bu paylaşımlar üzerinden yapılacak.


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