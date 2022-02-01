BİFO, yeni aya ‘Büyük Umutlar’ ile başlıyor
Diego Matheuz yönetimindeki BİFO, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yer alacak. Konserde, Şostakoviç ve Beethoven’ın yapıtları çalınacak.
Borusan Sanat'ın bu hafta konser programında; 3 Şubat'ta saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Diego Matheuz yönetimindeki BİFO, solist kemancı María Dueñas’a eşlik ederek “Büyük Umutlar” başlıklı konser verecek. Konserde, Şostakoviç ve Beethoven’ın yapıtları çalınacak.
Keman virtüözü María Dueñas’ın, Şostakoviç’in 20. yüzyıl ortasının nabzını tutan yapıtlardan 1. Keman Konçertosu’nu seslendirileceği konserde BİFO, Beethoven'ın 7. Senfonisini yorumlayacak.
Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arası müzik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek, bu sohbetin devamı ve konser eşzamanlı olarak bir Karnaval radyosu olan Borusan Klasik üzerinden canlı olarak dinlenebilecek.
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