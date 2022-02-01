BİFO, yeni aya ‘Büyük Umutlar’ ile başlıyor

01 Şubat 2022 Salı, 04:00

Borusan Sanat'ın bu hafta konser programında; 3 Şubat'ta saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Diego Matheuz yönetimindeki BİFO, solist kemancı María Dueñas’a eşlik ederek “Büyük Umutlar” başlıklı konser verecek. Konserde, Şostakoviç ve Beethoven’ın yapıtları çalınacak.

Keman virtüözü María Dueñas’ın, Şostakoviç’in 20. yüzyıl ortasının nabzını tutan yapıtlardan 1. Keman Konçertosu’nu seslendirileceği konserde BİFO, Beethoven'ın 7. Senfonisini yorumlayacak.

Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arası müzik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek, bu sohbetin devamı ve konser eşzamanlı olarak bir Karnaval radyosu olan Borusan Klasik üzerinden canlı olarak dinlenebilecek.