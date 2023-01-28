bomontiada’da konser serisi

Yapı Kredi bomontiada’nın “HAPPENIN’ with you” konser serisi 31 Ocak Salı akşamı saat 20.30’da arpist Merve Kocabeyler ve flüt sanatçısı Bülent Evcil konseri ile başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00
bomontiada’da konser serisi
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Yapı Kredi bomontiada Sahne, 1 Şubat Çarşamba akşamı ise TuzBiber 6’lı stand-up gösterisine ev sahipliği yapacak.


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