bomontiada’da konser serisi
Yapı Kredi bomontiada’nın “HAPPENIN’ with you” konser serisi 31 Ocak Salı akşamı saat 20.30’da arpist Merve Kocabeyler ve flüt sanatçısı Bülent Evcil konseri ile başlıyor.
Yapı Kredi bomontiada Sahne, 1 Şubat Çarşamba akşamı ise TuzBiber 6’lı stand-up gösterisine ev sahipliği yapacak.
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