Borusan Sanat sezona üç konserle başladı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:43

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:43

BİFO daimi şefi Carlo Tenan yönetiminde verdiği açılış konserinin ardından, önceki akşam Zorlu PSM'de şef Laurence Equilbey yönetiminde “Romantik Dönemden İzler” başlıklı keman yıldızı Alena Baeva’nın solist olduğu bir konser verdi.

Eserlere ve orkestraya hakimiyetiyle dikkat çeken Equilbey yönetiminde Beethoven'ın "Atina Harabeleri Uvertürü" ile başlayan konserde, Mendelssohn’un "Op. 64 Keman Konçertosu" ve Farrenc’in "3. Senfoni"si seslendirildi. Orkestranın başarıyla eşlik ettiği solistin, bis parçası J.M. Leclair'in "İki keman için 5 numaralı sonat" ının son bölümünü yıllar önce beş yıl aynı masterclass birlikte katıldıkları başkemancı Pelin Halkacı Akın ile yapması çok hoş bir sürpriz oldu.

QUARTET'TEN “MÜZİKAL ARMAĞAN”

Borusan Quartet, “Müzikal Armağan” başlıklı, yeni sezonunun ilk konserinde, R. Schumann’ın dostu F. Mendelssohn'a adadığı "1 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" ve Mendelssohn’un L. v. Beethoven'a ithaf ettiği 2. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" yorumlanacak.

