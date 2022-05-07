Caddebostan Kültür Merkezi’nde 'Bir Avuçtular Deniz Oldular...' sergisi

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve 68 kuşağının tüm devrim şehitlerinin anısına Caddebostan Kültür Merkezi’nde önceki gün açılan sergi, 30 Haziran’a kadar görülebilecek. “Bir Avuçtular Deniz Oldular...” isimli sergi, açılış töreninde büyük ilgi gördü. Açılışta sergi alanına girmek için kuyruklar oluştu. Törene Gezmiş, İnan ve Aslan’ın ailelerinin yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.

Odabaşı, sergiyi açarken yaptığı konuşmada, “Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Deniz’lerin oturduğu sıralarda oturdum. Onların verdiği mücadele bugün de aynı şekilde sürüyor. Biz mücadeleyi asla bırakmayacağız. Kadıköy Belediye Başkanı olarak tüm Kadıköylüler adına bu sözü rahatlıkla verebilirim” dedi.

SERGİDE NELER VAR?

Sergiyi gezerken duygulanmamak elde değil. CKM Sanat Galerisi’nin cam merdivenlerini çıkarken sağda solda mekânın dışından da görülebilen sanat eserleri yer alıyor. Üç Fidan’ın özgeçmişi ve fotoğrafları tam karşınızda... Sağlı sollu duvarlara mücadelelerinin anlatıldığı yazılar kronolojik olarak yerleştirilmiş. Gazete küpürleri de yaşanan adaletsizlikleri gözler önüne seriyor. Ortalarda kişisel eşyaları, okulda okudukları kitaplar, kıyafetleri... Deniz Gezmiş ve onunla özdeşleşen parkası da bunlardan biri, açılışta herkesin ilgisi de ona yoğunlaştı.

23 yaşında idam edilen Hüseyin İnan’ın da üzerinde bulunan idamından sonra üzerinden kesilerek çıkarılan kahverengi örgü kazağını görüyorsunuz. Onunla birlikte “Babam, ayağımdaki bu lastik ayakkabıları görünce üzülmesin. Ayakkabımı bile giymeden beni apar topar buraya getirdiler. Ayakkabılarım cezaevinde kaldı. Onlara hediyem olsun” notunun da yer aldığı, idama giderken giydirilen lastik ayakkabıları yer alıyor.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 6 Mayıs 1972 yılında idam edilmeden önce kaldığı Mamak Askeri Cezaevi’nin hücrelerinin krokileri arkadaşları tarafından çizilmişti. Sergide çizilen krokilerden hareketle bire bir canlandırması da yapıldı. Sergi iki kata yayılmış, bir parçasını da 4. katta görebilirsiniz. Burada Mamak Askeri Cezaevi’nde çekilmiş dev bir fotoğraf bulunuyor. Sergi açılışı sonrası Halk TV’de Serhan Asker’in sunduğu “Görkemli Hatıralar” programı da CKM’de yapıldı. Üç Fidan programda da Selda Bağcan şarkılarıyla anıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan’ın eşyaları görülebilirken mücadeleleri de anlatılıyor.

BİR DE KİTAP

Öte yandan Kadıköy Belediyesi; sergiyle aynı isimli bir kitap da hazırladı. Önsözünü Odabaşı ve gazeteci Soner Yalçın’ın kaleme aldığı kitapta, Uğur Mumcu’nun da Cumhuriyet gazetesinde 1975 yılında yazdığı “Sesleniş” yazısına yer verildi.