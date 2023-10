"Cumhuriyet Daima" sergisi kapılarını açtı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:34

Güncelleme: 21.10.2023 - 12:34

Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılını çok sayıda etkinlikle kutluyor. Bu kapsamda düzenlenen “Cumhuriyet Daima VII- 100. Yıl Karma Sergisi”, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) törenle açıldı.

Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sergide eseri olan sanatçılarla sanatseverler katıldı.

Başkan Selvitopu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasının gurur, mutluluk ve onurunu yaşadığımızı vurguladı. Bugünleri, çok genç yaşlarda ve dünyaya örnek olmuş bir kurtuluş mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşlarına borçlu olduğumuzu belirten Başkan Selvitopu, “Bunu asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Hangi güç, kim ne yaparsa yapsın Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bu ulusun yüreğinden silemez” dedi.

“MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Karabağlar Belediyesi olarak Atatürk'ün miras bıraktığı Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ve onu geleceğe taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

“O'nun ilkeleri doğrultusunda eğitime, bilime, kültür ve sanata özel önem veriyoruz. Bu konuda sınır tanımıyoruz, tanımayacağız. 500 bin insanımızın bilimle, kültürle, sanatla buluşması için gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bina bu anlayış doğrultusunda yaşama geçirildi. 'Böyle bir yerde kültür merkezi mi olur' diye eleştirenler oldu. Oysa bu tür merkezleri kentin her noktasına taşımak zorundayız. Çünkü insanlarımızı, özellikle çocuklar ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, hurafelerden uzak tutmanın yolu kültür sanattan, spordan geçiyor. O nedenle Karabağlar Belediyesi her semtte bir kültür merkezi, her mahallede de semt merkezi açmayı kendine hedef edindi. Bunlar toplumla bütünleşip birlikte yol almak için. Hepimize düşen görev, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve ilkelerini geleceğe taşımak olmalıdır.”

Cumhuriyetimizin dünya çapında sanatçılar, bilim insanları, sporcular yetiştirdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “İyi ki Cumhuriyet kurulmuş, iyi ki Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bu ülkede doğmuş. Cumhuriyetimiz dünya durdukça yaşayacaktır. Onu hiçbir güç yenemeyecektir. Hepimizin 100. yıl bayramı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Bağımsız Türkiye” diye konuştu.

BİLİM VE SANAT

Ressam Nevin Önen de, toplumların bilim ve sanat olmak üzere iki kanadı olduğunu belirterek, “Aynı kuşun kanatları gibi biri yoksa yerinde sayar. İkisi de yoksa yok olmaya mahkumdur. Karabağlar Belediyesi'ne bu nedenle teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra Başkan Selvitopu, sergide eseri bulunan sanatçılara teşekkür belgelerini verdi

KATKI SUNAN SANATÇILAR

7 Kasım 2023 tarihine kadar açık kalacak sergiye katkı sunan sanatçılar alfabetik sırayla şöyle:

Adem Yeşilyurt, Anber Hacıraifoğlu, Alpay Hükümdar, Aydın Özay, Aygün Selvitopu, Ayşe Elif Bektaş, Baksen Çeliker, Betül Omay Yazıcı, Binnur Tuna, Burçak Güneri Gölgeli, Büşra Mızrak, Cemal Tahsin Susam, Cenk Mısırlıoğlu, Delfin Demirgüreş, Dijle Talun, Dizar Zencirci, Ecem Aloğlu, Ekin Boztaş, Emel Atalay, Erhan Mızrak, Ertuğrul Saraç, Ezgi Yüksel, Fatma Gürle, Fatma Tütüncü, Funda Kurt, Fatma Gülennur Çaylı, Hakan Sarıhan, Hazbiye Güngörürler, Hülya Yalçın, Hüsnü Gengönül, Mehlika Korol, Mehtap Sertelli, Merih Tekin Bender, Mert Çelik, Mualla Gürle, Nebahat Şakar, Nevin Önen, Nilgün Köseoğlu, Perihan Duran, Pervin Özdemir, Rana Sirkecioğlu, Seda Şengök, Selma Özoruç, Sercan Özlü, Serdar Yörük, Sevim Çizer, Simge Kalfaoğlu, Tijen Ademoğlu, Tijen Hasçilingir, Tuncay Topçu, Tülay Çelikel, Ülkü Bakırcı, Yıldız Ersağdıç ve Zümrüt Özmen