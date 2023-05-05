Demirelli, İspanya’da üçüncü oldu

İspanya’daki Vigo Piyano Yarışması’nda Türk piyanist Mertol Demirelli 3. oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00
Demirelli, İspanya’da üçüncü oldu
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26 yaşındaki piyanist, 40 ülkeden 200’ün üzerinde piyanistin katıldığı yarışmanın finalinde Chopin’in 4 baladını çaldığı performansıyla üçüncülük kazandı.


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