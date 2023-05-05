Demirelli, İspanya’da üçüncü oldu
İspanya’daki Vigo Piyano Yarışması’nda Türk piyanist Mertol Demirelli 3. oldu.
26 yaşındaki piyanist, 40 ülkeden 200’ün üzerinde piyanistin katıldığı yarışmanın finalinde Chopin’in 4 baladını çaldığı performansıyla üçüncülük kazandı.
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