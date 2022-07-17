Dünyaya meydan okuyan bir kadın; Helen Gurley Brown!
‘Park Bulvarı’nda Yaz: Cosmopolitan ve Kadınları Özgürleştiren Helen Gurley Brown’un Hikâyesi...’ (Çeviren: Ayhan Semih Koç / Artemis Yayınları), özgürlüğü için kuralları yıkan, dünyaya meydan okuyup kendi efsanesini yaratan bir kadının hikâyesi.
‘Park Bulvarı’nda Yaz: Cosmopolitan ve Kadınları Özgürleştiren Helen Gurley Brown’un Hikâyesi...’ (Çeviren: Ayhan Semih Koç / Artemis Yayınları), özgürlüğü için kuralları yıkan, dünyaya meydan okuyup kendi efsanesini yaratan bir kadının hikâyesi.
Yıl 1965 ve Cosmopolitan’ın kimselerden çekinmeyen yeni yayın yönetmeni Helen Gurley Brown, yasak konularda konuşmaları için kadınları yüreklendirerek batmakta olan bir dergiyi diriltti ve cüretiyle tüm Amerika’yı şoke etti.
New York, Alice Weiss gibi hayallerinin peşinden gitmek için küçük kasabasını terk eden bekâr kızlar için fırsatlarla dolu. Fotoğrafçı olmayı düşleyen Alice’in şansına o zamanlar batmak üzere olan Cosmopolitan dergisinin ilk kadın yayın yönetmeni Helen Gurley Brown için çalışmak gibi olağanüstü bir fırsat çıkıyor.
Umut ve çaresizlikle çıktığı yolda hiçbir şey Alice’i yeni hayatının sıra dışı sürprizlerine hazırlayamaz. Sex and the Single Girl gibi skandal yaratan bir kitabın yazarı olan kadın için çalışmayı reddeden editör ve yazarlar bir bir istifa ediyor. Gizli notlar, makale fikirleri, kapak tasarımları yanlış ellere geçiyor. Birileri, patronunu sabote etmek için Alice’i kullanmaya kalkıyor. Ama sadakatinden vazgeçmeyen Alice, Helen’a yardım etmekte kararlı. Dergide gerilim tırmanırken Alice, bir yandan New York’ta kendine bir hayat kurmaya çalışıyor. Lüks restoranlar, gösterişli partiler ve niyeti çok da iyi olmayan erkeklerle dolu göz alıcı yeni dünyasında hayallerini unutmamayı başarabilecek mi?
Neyse ki çok geçmeden Helen Gurley Brown’dan hayatının en önemli dersini öğreniyor: Bir kadın isterse her şeye sahip olabilir!
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