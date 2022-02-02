Eda Baba'nın 'Aile Albümü' dinleyici ile buluştu

02 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Eda Baba’nın tüm dijital platformlardan dinleyici ile buluşan “Aile Albümü”, tüm ailesiyle beraber söylediği, bu topraklara ait eserlerden oluşuyor. Albümü dinlerken o aile sıcaklığını hissediyoruz. Eda Baba 15 yıldır tanıdığımız bir müzisyen. Sesini ve şarkılardaki yorumunu çok beğendiğim Eda Baba ile albümünü konuştuk.

Eda Baba’yı annesi, babası, ablası ve erkek kardeşi ile farklı türkülerde buluşturan albüm, ailenin müzik tutkusuna bizi de ortak ediyor.

ÜÇÜNCÜ ALBÜM

Babasının şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen müzisyen, “En çok babamın sesini duyarak büyüdük. Ona bir doğum günü hediyesi olarak stüdyoda profesyonel bir kayıt yapsam diye düşünürken işler büyüdü ve çekirdek ailemin tümünün içinde olduğu bir albüm fikrine dönüşüverdi. Sonrasında kapısını ilk çaldığım insan ilk albümümde de birlikte çalıştığım Fırat İkisivri oldu. Düzenlemelerin hepsini kendisi yaptı. Ve çok güzel müzisyenler konuk ettik üçüncü stüdyo albümüme” diyor.

Eda Baba, albümün adını “Aile Albümü” koymasının sebebini ise şöyle açıklıyor: “Dinleyenlerde de eski büyük fotoğraf albümlerini karıştırmak gibi sıcak bir his bırakacağını düşündüm.”

TEK PROFESYONEL

Ailesinin müziği çok sevdiğini ve evde her tarz müziğin dinlendiğini söyleyen müzisyen, “Küçük yaşta herkes bir enstrüman eğitimi almıştır. Ama benim dışımda profesyonel olarak müzikle ilgilenen yok” diyor.

“Aile Albümü”nde Eda Baba, çok sevilen bir türküyü de solo olarak, çocukluk döneminden beri anne ve babasının sesinden dinlediği bir başka türküyü de aile bireylerinin tümüyle seslendirdi.

Eserlerin düzenlemelerini, Barabar grubundan da tanıdığımız aranjörlerinden Fırat İkisivri üstlendi. Kendisi ayrıca Eda Baba’nın ilk solo albümü “Bir Küçük Tebessüm”ün de aranjörü olarak biliniyor.

"YENİLİKLERİ DENEMEK ÖZGÜRLÜK"

- Eski şarkıları - türküleri yeniden yorumlamak risktir ama siz bu süreçte cesur olmuşsunuz.

Eda Baba: Tüm süreci işin ehli insanlarla yürüttüğüm için türkülerin dokusunu bozmadan bir Eda Baba albümü çıkarttık. Halk müziğini çok güzel icra eden müzisyenler var albümde. Onların ve Fırat İkisivri’nin etkisiyle türküleri ruhundan uzaklaştırmadık. Çocukluğumdan beri türkülerin çalınıp söylendiği bir evde alışık olduğum bu tarza kendimi de katmaya çalıştım. Herhangi bir tarzın bir gruba ait olduğunu düşünmüyorum zaten. En azından denemek gibi bir özgürlüğümüz olmalı. Dinleyiciyle buluştuğu andan itibaren de ortak bir paydada buluşmak en güzeli.