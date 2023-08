Edgar Allan Poe klasiği Netflix'teki yerini alacak: The Fall of the House of Usher

Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:50

Güncelleme: 11.08.2023 - 16:50

Netflix'in yeni korku dizisi "The Fall of the House of Usher" bu yılın sonlarına doğru yayımlanmaya hazırlanıyor. Korku filmi yönetmeni Mike Flanagan, kitaplardan sinemaya uyarlamalar yaparken genellikle kitaba sadık kalmaya özen gösterir. Örneğin, Stephen King'in eserlerinden uyarladığı iki filminde ("Doctor Sleep" ve "Gerald's Game") kitaba bağlı bir gidişat izledi. Ayrıca Flanagan, daha önce Shirley Jackson'ın "The Haunting of Hill House" ve Henry James'in "The Turn of the Screw" eserlerinden uyarladığı Netflix mini dizileriyle de tanınır. Bu eserleri, geleneksel korku unsurları, psikolojik derinlik ve karakter gelişimi ile harmanladı.

"The Fall of the House of Usher", Edgar Allan Poe tarafından yazılan klasik bir korku öyküsünden uyarlanan bir mini dizi olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye, Roderick Usher'ın ailesinin çürümekte olan malikanesine gelişi etrafında şekillenir. Roderick'in ikiz kız kardeşi Madeline'in esrarengiz ölümü ve onun ardından gelişen olaylar, korku ve gerilim dolu bir atmosfer oluşturuyor.

Dizi, 2023 sonbaharında Netflix'te yayımlanacak ve 12 Ekim'de ilk gösterimini yapacak. Ancak şu an için diziye ait bir fragman yayınlanmamış durumda. Yayın tarihi yaklaştıkça, pazarlama çalışmalarının da başlaması bekleniyor.

DİZİDE YER ALACAK OYUNCULAR

Dizinin oyuncu kadrosunda, Mike Flanagan'ın önceki projelerinden tanıdık oyuncular yer alıyor. Carla Gugino, Kate Siegel, Annabeth Gish, Henry Thomas ve Rahul Kohli gibi isimler dizide rol alacaklar. Ayrıca Bruce Greenwood, Roderick Usher rolünü üstlenecek; Mary McDonnell Madeline Usher'ı canlandıracak; Mark Hamill ise Arthur Pym karakterine hayat verecek.

Mike Flanagan ve Trevor Macy'nin Intrepid Pictures şirketi, dizinin yapımını üstleniyor. Dizi, Edgar Allan Poe'nun gotik atmosferini ve korku öğelerini modern bir yaklaşımla yeniden yorumlayacak. Flanagan'ın daha önceki çalışmalarının aksine, dizinin özellikle psikolojik temalardan çok, gotik atmosfere odaklanması bekleniyor.

Sonuç olarak, "The Fall of the House of Usher" Edgar Allan Poe'un klasik korku öyküsünün modern bir uyarlaması olarak dikkat çekiyor. Mike Flanagan'ın önceki başarılı projelerinden sonra dizinin ne kadar başarılı olacağı merakla bekleniyor.