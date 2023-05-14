Efsane festival haziran ayında

Kendine Has’ın sunduğu Babylon Soundgarden, Pozitif organizasyonuyla 24-25 Haziran’da Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 03:00
Efsane festival haziran ayında
Abone Ol google-news

Festival boyunca Athena, Melike Şahin, Can Bonomo, Islandman, Aga B, Kolektif İstanbul, Bahr, Su Sonia, Yalnayak ve Efza müzikseverlerle buluşacak.

Turkish Edits, Radyo Eksen DJ’leri (Gülşah Güray, Güven Yıldız, Gülşah Turgut, Nikki Wild), Eray Düzgünsoy ve Undomondo ise Babylon ve avludaki keyifli DJ set’leriyle festival ruhunu gün boyu sürdürecek.


En Çok Okunan Haberler