Efsane grup Eagles'in kurucu üyesi Randy Meisner yaşamını yitirdi

Ünlü müzik grubu ve 1971'de kurulan Eagles'in üyesi Randy Meisner, 77 yaşında hayata veda etti. Meisner, grubun ünlü şarkısı 'Take it To The Limit'in söz yazarlarındandı.

Kaliforniya'da kurulan grubun mega hitleri Hotel California ve The Best Of My Love'a da armonileriyle katkıda bulunan Meisner'in ölümü Eagles'ın resmi web sitesinden açıklandı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Ünlü müzisyenin kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.

RANDY MEISNER KİMDİR?

Tarihin en başarılı gruplarından biri olan Eagles, dünya çapında 150 milyondan fazla albüm sattı, 1998'de Rock'n Roll Onur Listesi'ne girdi.

Meisner ayrıca Bachman Turner Overdrive grubunda da yer aldı.

1946 yılında Nebraska'da bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Meisner; Don Hesley, Glenn Frey ve Bernie Leadson ile birlikte Eagles'ı kurmadan önce Rick Nelson's Stone Canyon Band ve Poco ile birlikte çaldı.

Eagles'ta 6 yıl kalan Meisner'in yerini Timothy B. Schmit almıştı. Meisner çok yorulduğunu söyleyerek gruptan ayrılmıştı. 2013'te grubun dünya turuna katılma teklifini de sağlık nedenleriyle geri çevirmişti.

2016'da Glenn Frey'in ölümünün ardından Don Hesley, Eagles grubunu bir daha bir araya gelmeyeceğini ve müzik yapmayacağını söylemişti. Ancak bu Eylül ayında New York'ta son bir tur düzenlemeleri bekleniyor.