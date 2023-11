Efsane oyuncu kadrosuyla "Nosferatu" yeniden çevrimi geliyor...

Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 00:00

Focus Features, ünlü yönetmen Robert Eggers'ın yönettiği "Nosferatu" adlı korku filmi yeniden çevriminin vizyon tarihini 25 Aralık 2024 olarak belirledi. Bu projede Eggers, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney ve Willem Dafoe gibi bir oyuncu kadrosuyla çalışacak.

Film, F. W. Murnau'nun 1922 yapımı sessiz filmi "Nosferatu"nun ikinci bir uyarlaması olacak. Eggers'ın vizyonu, perili bir genç kadın ile ona aşık olan korkunç bir vampir arasındaki saplantının gotik bir öyküsünü anlatarak, izleyicilere anlatılmamış bir dehşet deneyimi sunacak.

Peter Kujawski, Focus Features başkanı, yaptığı açıklamada, "Robert Eggers'ın cesur film yapımı hayranlar için her zaman bir hediyedir ve Nosferatu'nun tam bir Noel ziyafeti planladığına söz verebiliriz" dedi. Filmin yapımcılığını Eggers, Chris Columbus, Eleanor Columbus, Jeff Robinov ve John Graham ile birlikte üstleniyor.

Noel 2024'te vizyona girecek olan "Nosferatu", Eggers ve Focus Features arasındaki son işbirliği değil. Önceki işbirlikleri arasında, 2022 yapımı Viking destanı "The Northman" yer alıyor. Filmin ABD'deki dağıtımını Focus, uluslararası dağıtımını ise Universal Pictures International üstleniyor.

Bu heyecan verici projenin ardından Focus Features'ın programında, Alexander Payne'in komedi draması "The Holdovers", Ethan Coen ve Tricia Cooke'un "Drive-Away Dolls", Diablo Cody'nin korku-komedi filmi "Lisa Frankenstein" ve Amy Winehouse'un hayatını konu alan "Back to Black" gibi birçok ilginç film bulunuyor. Özel stüdyo ayrıca, Jeff Nichols'ın "The Bikeriders" filmini satın alarak çeşitli projelere imza atmaya devam ediyor.