Efsane sanatçı Rodin'in eserleri AKS’ta görülebilir

Rodin, Türkiye’de özellikle İstanbullular tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bahçesinde bulunan “Düşünen Adam” heykeliyle tanınır. Bir yandan da tartışmalı bir sanatçı.

Örneğin sergide de görülebilen, kendisinin imza attığı Camille Claudel büstünün öznesi olan Claudel ile uzun seneler süren bir ilişkisi var. Camille Claudel başta olmak üzere atölyesinde çalışan sanatçılara deyim yerindeyse çok çektirdiği, daha da ileri gidersek sömürdüğü söylenir... Camille Claudel’in hikâyesi daha sonra daha dramatik bir hal alır, bir akıl hastanesine kapatılan sanatçı, ailesi tarafından uzun yıllar akıl hastanesinden çıkartılmak istenmez ve ömrünü orada tamamlar... Rodin’in heykelleri sanatçıya özgü dokunuşlar barındırıyor. Kadın figürlerin bile kaslı, erkeksi görüntüsü Rodin’in imzasıdır adeta. Bazı heykellerde görülen daha estetik, zarif dokunuşların Camille’in eseri olabileceği düşünülüyor.

Bizde “Düşünen Adam” çok tanınsa da dünyada en çok tanınan Rodin eserlerinden olan “Öpücük”, AKS’taki sergide karşınıza çıkıyor. Dante'nin İlahi Komedya'sında yer verilen yasak bir aşktan esinlenerek yapılmış olan eser, sanat tarihinde romantik aşkın bir sembolü olarak görülür. Yine en meşhur heykellerinden “Havva” da sergi mekânının tam ortasında çok estetik bir şekilde duruyor.

Rodin, bronz heykellerinin parçalarını başka eserlerinde de kullanmış. Örneğin, sergide bir fotoğrafı bulunan “Cehennem Kapıları” eserinden sonradan çıkardığı parçalar da görülebiliyor. Rodin'in eserlerindeki etkileyici detaylar arasında da kaybolabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs'ta okulu bulunan Erbil Arkın'ın koleksiyonundan oluşturulan seçki AKS’ta üç kata yayılıyor. 31 Temmuz'a kadar görülebilecek serginin bilet fiyatları da tam 30, indirimli 20 TL. 14 yaş altına ise ücretsiz.

HEYKELLER GERÇEK...

Başka bir program için geçen günlerde Antalya'da bulunan İlber Ortaylı dahil herkes "Bunlar gerçek mi" sorusunu AKS yetkililerine yöneltmiş, tabii ki biz de yönelttik. Heykeller gerçekten Rodin'in eserleri yanıtını aldık... Arkın, hayatını Rodin heykellerini biriktirmeye adamış ve bugüne kadar çok fazla sergilenmelerini de tercih etmemiş. Öte yandan heykellerin Antalya'ya gelişi de kolay olmamış. KKTC'nin devlet statüsü ve eserlerin paha biçilemez olması nedeniyle sigortalama sorunları yaşanmış. Türkiye'den sigorta şirketleri bulunamayınca İngiliz bir şirket eserleri sigortalamış. Yetkililer, bir daha Türkiye'ye gelmesi zor bir sergi diyorlar...

SERGİDE GÖRÜLECEKLER

Sergideki 22 eser ise şöyle: The Kiss (Öpücük), Eve (Havva), Meditation, Eternal Spring, Mask of Hanako, Head of d’Eustache de Saint Pierre, Mask of Man With A Broken Nose, Head of Pierre de Wiessant, Head of Jean de Fiennes, The Abduction of Hippodamia, The Falling Man, Triumphant Youth, Bust of Camille Claudel, Bust of Rose Beuret, Iris Study with Head, Danaide, Eternal Idol, I am Beautiful, Minotaur, Head of Lust, Monumental Torso, Torso of the Great Shadow.