Ekin Saçlıoğlu’ndan sergi

Sanatçı Ekin Saçlıoğlu’nun “Parçalı” isimli sergisi 18 Mart - 6 Mayıs tarihleri arasında .artSümer’de görülebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00
Ekin Saçlıoğlu’ndan sergi
Abone Ol google-news

Sanatçının son dönem çalışmalarını birleştiren Parçalı, 2018 yılında ürettiği “Acayip Yapı” serisinin izinde şekillendi.

Sergide büyük boy desen ve heykeller yer alıyor.

Saçlıoğlu’nun yapıtlarında sıklıkla görülen canlı-cansız, gerçek-kurmaca, nesne-özne, doğa-insan, organik-inorganik gibi ikilikler ön plana çıkıyor. 



En Çok Okunan Haberler