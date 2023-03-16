Ekin Saçlıoğlu’ndan sergi
Sanatçı Ekin Saçlıoğlu’nun “Parçalı” isimli sergisi 18 Mart - 6 Mayıs tarihleri arasında .artSümer’de görülebilir.
Sanatçının son dönem çalışmalarını birleştiren Parçalı, 2018 yılında ürettiği “Acayip Yapı” serisinin izinde şekillendi.
Sergide büyük boy desen ve heykeller yer alıyor.
Saçlıoğlu’nun yapıtlarında sıklıkla görülen canlı-cansız, gerçek-kurmaca, nesne-özne, doğa-insan, organik-inorganik gibi ikilikler ön plana çıkıyor.
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