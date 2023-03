Ekrem Kutlu'dan Karadeniz'in renkleri

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 04:00

TİYATRO

Düşkapanı Sanat Merkezi

“Analar”

Bir mübadele, iki ana...

Aynı kanı taşıyanlar mı? Aynı acıyı yaşayanlar mı? Anadolu'nun küçük bir kasabasında kapı komşusu iki ana: Eleni Ana ve Nuriye Ana. Biri Türk biri Rum. Çocuklukları, genç kızlıkları, yaşlılıkları boyunca hiç ayrılmamışlar. Şimdi ise çocukları arkadaş. Fakat Osmanlı sürekli çalkalanmakta. Savaş üstüne savaş... Anadolu Rumları için olabilecek en kötü savaş başlar. Yunanistan ordusu Anadolu'ya girecektir. Bir yanda aynı dini, aynı adları taşıdıkları insanlar, diğer yanda her gün selamlaştıkları, yardımlaştıkları, yan yana yaşadıkları komşuları...

Anadolu'da başlayıp mübadele ile biten iki ananın öyküsü.

Evren Ersan’ın yazdığı, Mehmet Ulusoy’un yönettiği oyun 16 Mart tarihinde, saat 20.00’de Düşkapanı Sanat Merkezi/Necdet Ersan Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

AST Bilkent Sahne

“Sunay Akın ile Yüz Yüze”

Sunay Akın’ın yeni oyununda, klakson çalınmaz tabelasından bir vapura kıyıdan sallanan mendile, Apollo 11’in dünyadan ayrılışından, bir yastığa yazılı şiire kadar uzanan nice hissi senet bekliyor seyircileri...

14 Mart, saat 20.30’da (AST Bilkent Center)

Trabzon DT

“Yağmurcu”

Kurak bir yaz gününde Amerika’nın orta-batı eyaletlerinden birinde geçen bir “aşk ve umut” hikayesi. Topraklar sıcaktan kavrulurken, “Yağmurcu” olduğunu ve 100 Dolar’a yağmur yağdırabileceğini iddia eden, hayal dünyası çok geniş, özgüveni yüksek, son derece tutkulu Starbuck’un ortaya çıkmasıyla, mutsuz ve umutsuz Cury ailesinin hayatı bir anda değişir. Özellikle; yaşı ilerlediği ve güzel olmadığı için “evde kaldığı” düşüncesine kapılıp karamsarlaşan Lizzie’nin iç dünyası ve duygusal yaşantısı alt üst olur.

Starbuck’un bu kısa süreli varlığı sadece Cury ailesine değil, hayallerinin peşinden koşmaktan korkan, kendini sevgiden yoksun bırakan tüm kasaba halkına iyi gelir. Beklenmedik bir anda başlayan yağmur tıpkı Starbuck gibi ruhları serinletir; bereket, umut, sevgi ve mutluluk getirir.

Kendine ve sevgiye inanmanın, tutku ve hayallerin peşinden korkusuzca koşmanın, insan olup insan kalmaya devam etmenin, kendini bilmenin önemini anlatan sıcacık bir müzikli oyun.

Richard Nash’in yazdığı, Aclan Büyüktürkoğlu’nun çevirip yönettiği “Yağmurcu” oyunu,

17,18 ve 19 Mart tarihlerinde, saat 20.00’de Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Ankara DT

“Troyalı Kadınlar”

Sparta Kraliçesi Helena ve Troya Prensi Paris birbirlerine aşık olurlar. Helena, kocası Menelaos’u bırakarak Paris ile gizlice Troya’ya kaçar. Onuru sarsılan Sparta Kralı Menelaos, kardeşi Agamemnon ve diğer Akha krallarıyla müttefiklik kurarak Troya’ya savaş açar. On yıl süren bu uzun savaş, tahta at hilesiyle Yunanlar tarafından kazanılır. Troyalı Kadınlar oyunu savaşın hemen sonrasında, Troya sahilinde geçmektedir. Her şeyini kaybetmiş Troyalı kadınlar, sahilde kendi kaderlerinin belirlenmesini beklerler. Onlar bu bekleyişin içindeyken habercinin getirdiği yeni haberler acılarını gitgide derinleştirecektir.

Euripides’in yazdığı, Ülkü Tamer’in çevirdiği, Betül F. Gökçer’in sahneye koyduğu oyunu 14,15,16 ve 17 Mart tarihlerinde, saat 20.00’de Akün Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

Ankara DT

“Böcekbaşı Zülfiyar Efendi'nin Alelade Hayatı”

Sene: Miladi 1515

Yer: Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul.

Dönemin padişahının “Her kimesne ki lale soğanlarını çalmaya ve dahi hudutlarımızdan çıkarmaya kalkarsa ibret-i alem için katli vaciptir.” buyruğuna rağmen lale soğanları kaçak yöntemlerle yurt dışına çıkarılmaya çalışılmakta ve maalesef bu kaçakçılığa yerli iş birlikçiler de aracılık etmektedir. Olayın açığa çıkarılması devlet meselesidir. Bunun için dönemin emniyet mensupları gizli soruşturma yürütmektedir ve haksızlığa uğrayarak gözden düşmüş eski Böcekbaşı Zülfiyar Efendi’nin hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Türlü entrikalarla verilen görevi yerine getirmeye çalışacak olan Zülfiyar Efendi ve arkadaşları acaba bunu başarabilecekler mi? Devlet düşmanları yakalanabilecek mi?

500 yıl öncesinden günümüze de ışık tutan Osmanlı polisiye komedisi.

Özlem Lale’nin yazdığı, İsmet Numanoğlu’nun sahneye koyduğu oyun 14,15,16 ve 17 Mart tarihlerinde, saat 20.00’de Şinasi Sahnesi’nde izlenebilir.

KONSER

CSO Ada Ankara Ana Salon

Dave Holland Trio

Dave Holland, tüm türlerdeki müziğin varoluşuna dair olan tutkusu ve devamlı yenilikçi müzik toplulukları ile işbirlikleri yaparak, yeni müzik dünyaları yaratmaya kendini adaması ile 50 yılı aşkın profesyonel kariyerini sürdüren bir basçı, besteci ve grup lideridir. Bu hayranlık uyandırıcı kariyeri, birden fazla Grammy ödülü ve 2017'de NEA Caz Ustası unvanı da dahil olmak üzere, kendi alanında en yüksek ödüllere layık görülmüştür. Kendisine eşlik edecek olan Kevin Eubanks, 45 adet albüme imza atmış, 1992-2010 yılları arasında The Tonight Show ile sahnede yer almış, Amerikalı bir caz ve füzyon gitaristi ve bestecisidir. Eric Harland ise 2’si solo olmak üzere 30’u aşkın albümde yer almış, Amerika’lı bir Caz bateristidir.

Dünyaca ünlü ve birçok ödüle layık görülen Dave Holland Trio, 16 Mart 2023 Perşembe günü, saat 20.00’da CSO Ada Ankara’da seyircisiyle buluşmaya geliyor.

CSO Ada Ankara Mavi Salon

100.Yıl Piyano İçin Çocuk Parçaları Beste Yarışması – Final Konseri

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği-BESOM tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna düzenlenen “100. Yıl Piyano İçin Çocuk Parçaları Beste Yarışması”na katılan 22 besteden 7'si finalist olarak belirlendi. Bu konserde yedi finalistin eserleri seslendirilerek, yetkin jüri tarafından ilk üç derece ile mansiyon ödüllerinin sahipleri belirlenecek. Derecelendirme konserden hemen sonra ilan edilecek. 19 Mart Pazar günü, Saat 20.00’de CSO Ada Ankara Mavi Salon.

CSO Ada Ankara Ana Salon

Melissa Aldana

2019 yılında çıkardığı albümü "Visions" ile pek çok ödül alan, aynı albümdeki Elsewhere parçası ile Grammy Ödülüne aday gösterilen Melissa Aldana gerçekleştirdiği çalışmalarla Latin sanatçıların mirasıyla günümüz arasında bağ kuruyor.

Frida Kahlo'dan ilham alan Aldana, erkek egemen bir toplumda kadın saksafon sanatçısı olarak kendine özel bir yer edindi. Yayınladığı ilk albümünde, tınılarındaki yeni boyutlar ve kendine özgü sesiyle müzik dünyasına imzasını attı. Henüz 24 yaşındayken 1991 yılında Uluslararası Thelonious Monk Jazz Saksafon Yarışması’nı kazanan ilk kadın ve Latin Amerikalı sanatçı olarak tarihe geçti. Başarısıyla ilgili Washington Post’ta çıkan yazıda kendisinden “caz müziğine taze bir kan ve yeni bir yön” şeklinde söz edildi.

2022 yılında efsanevi plak şirketi Blue Note Records ailesine katılan sanatçı buradan çıkardığı ilk albümü 12 Stars ile Ankara’da!

19 Mart Pazar günü, saat 20.00’da CSO Ada Ankara Ana Salon.

SERGİ

Valör Sanat Galerisi/Ankara

Ekrem Kutlu

Trabzonlu sanatçı Karadeniz’in tüm renklerini tuvaline aktarıyor ve bizi sisler arasında Karadeniz yolculuğuna çıkarıyor. Bu yolculuğa tanıklık etmek isteyen sanatsever dostları 17 Mart-10 Nisan tarihleri arasında Valör Sanat Galerisi’ne bekliyoruz.

Platform A/Ankara

"Olası Evhamlar"

Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener'in yaptığı sergi, 15 Nisan tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.

Cermodern/Ankara

Leyla Aslan / İzler

Benzersiz çalışmalarıyla yüzbinlerce insanın dikkatini çeken ve bugüne dek sayısız atölyeler ile ülkenin dört yanında insanlara nakış öğreten Leyla Aslan, zanaat ve sanat arasındaki silik ama geniş bandı ortadan kaldırdığı eserlerini içeren ilk kişisel sergisi için Ankara’da. “İzler”

26 Mart 2023 tarihine kadar CerModern’de ziyarete açık olacak.

Sanatyapım/Ankara

"Milena'ya Mektuplar"

20.yüzyıl modern Alman edebiyatının en önemli temsilcilerinden Franz Kafka (3 Temmuz 1883-3 Haziran 1924)'nın "Milena'ya Mektuplar" isimli kitabı, Kafka'nın gazeteci/çevirmen Milena Jesenska'ya duyduğu ve yazarın ölümünden kısa bir süre öncesine kadar sürecek umutsuz bir aşkın belgeleri olan mektuplardan oluşur. Yazarın yaklaşık iki yıl sürecek ve hastalık halini alacak aşkını, kaygılarını ve çaresizliğini paylaştığı bu mektuplar, aynı zamanda iç dünyasının karmaşasının da çarpıcı bir anlatımıdır.

Sanatçı Kadınlar Derneği (SKD) 'nin üyelerinden oluşan katılımcılar, Kafka'nın Milena'ya yazdığı mektuplardan yola çıkarak hazırladıkları sergide, bu aşkı kendi sanatsal dil, teknik ve ifade biçimlerini kullanarak oluşturdular.

13 Mart 2023 Pazartesi günü, saat 18.00'de Galeri Sanatyapım'da açılacak sergi, 31 Mart tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.