'Fata Morgana' 10 Eylül'e uzatıldı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 05:12

Bir çeşit serap etkisi gösteren olay yaşandığında cisimler denizin üstünde uçuyor gibi görünmektedir.

Sanatçı, Yason Burnu’nda da gerçekleşen bu hava olayından referansla; geçmiş, şimdi ve gelecek algısına, insanın doğa karşısındaki yerine ve anlamına odaklanıyor.

