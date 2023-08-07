'Fata Morgana' 10 Eylül'e uzatıldı

Alper Aydın’ın “Fata Morgana” adını verdiği açık hava sergisi Ordu - Yason Burnu’nda 10 Eylül’e dek görülebilecek. Aydın’ın ilk kişisel sergisi adını bir hava olayından alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00
'Fata Morgana' 10 Eylül'e uzatıldı
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Bir çeşit serap etkisi gösteren olay yaşandığında cisimler denizin üstünde uçuyor gibi görünmektedir.

Sanatçı, Yason Burnu’nda da gerçekleşen bu hava olayından referansla; geçmiş, şimdi ve gelecek algısına, insanın doğa karşısındaki yerine ve anlamına odaklanıyor.


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