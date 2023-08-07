'Fata Morgana' 10 Eylül'e uzatıldı
Alper Aydın’ın “Fata Morgana” adını verdiği açık hava sergisi Ordu - Yason Burnu’nda 10 Eylül’e dek görülebilecek. Aydın’ın ilk kişisel sergisi adını bir hava olayından alıyor.
Bir çeşit serap etkisi gösteren olay yaşandığında cisimler denizin üstünde uçuyor gibi görünmektedir.
Sanatçı, Yason Burnu’nda
da gerçekleşen bu hava
olayından referansla;
geçmiş, şimdi ve gelecek
algısına, insanın doğa
karşısındaki yerine ve
anlamına odaklanıyor.
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