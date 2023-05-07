Filmler ‘Kırmızı Lale’ için yarışacak
9. Kırmızı Lale Film Festivali, 26 Mayıs'ta kapılarını sinemaseverlere açıyor. Bu yıl festivalde 18 uzun metraj, 10 kısa metraj film izlenebilecek. 10 gün boyunca Hollanda’nın 5 şehrindeki 6 gösteri alanında yapılacak festival kapsamında Hale Soygazi'ye ve Rıza Akın’a yaşam boyu başarı ödülü verilecek.
Kırmızı Lale Vakfı (KLV) tarafından, Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen festival, 4 Haziran'a kadar sürecek. Kırmızı Lale Film Festivali Direktörü Mehmet Emin Alkanlar, festival kapsamında Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan filmlere de yer verileceğini açıkladı.
Hale Soygazi’nin de oyuncu olarak yer aldığı Maden filmi bir kez daha seyirci ile buluşacak. Türkiye’de sinema emekçilerinin sansüre karşı yaptığı ilk ve tek protesto yürüyüşünü konu alan “Düştük Yollara” belgeseli, gösterilecek. Festivalin önemli konuklarından Çağan Irmak’a da onur ödülü takdim edilecek. Irmak ile yapılacak Masterclas çalışması öncesinde, yönetmenin “Dedemin İnsanları” ve “Karanlıktakiler” filmi gösterilecek.
Bu yılın ödülleri “En İyi Film”
ve “En iyi Yönetmen” dallarında
verilecek. Seçici kurulda;
yönetmen Eddy Terstall, yine
Hollanda’dan kadın yönetmen
Meral Uslu ve Türkiye’den İstinye
Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanı Peyami Çelikcan yer
alıyor. Bu yıl ön jüri, yarışma
filmlerini Mavzer, Anadolu
Leoparı, Grev, Kerr, Okul Traşı
olarak belirlendi.
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