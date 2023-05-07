Filmler ‘Kırmızı Lale’ için yarışacak

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 04:28

Kırmızı Lale Vakfı (KLV) tarafından, Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen festival, 4 Haziran'a kadar sürecek. Kırmızı Lale Film Festivali Direktörü Mehmet Emin Alkanlar, festival kapsamında Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan filmlere de yer verileceğini açıkladı.

Hale Soygazi’nin de oyuncu olarak yer aldığı Maden filmi bir kez daha seyirci ile buluşacak. Türkiye’de sinema emekçilerinin sansüre karşı yaptığı ilk ve tek protesto yürüyüşünü konu alan “Düştük Yollara” belgeseli, gösterilecek. Festivalin önemli konuklarından Çağan Irmak’a da onur ödülü takdim edilecek. Irmak ile yapılacak Masterclas çalışması öncesinde, yönetmenin “Dedemin İnsanları” ve “Karanlıktakiler” filmi gösterilecek.

Bu yılın ödülleri “En İyi Film” ve “En iyi Yönetmen” dallarında verilecek. Seçici kurulda; yönetmen Eddy Terstall, yine Hollanda’dan kadın yönetmen Meral Uslu ve Türkiye’den İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Peyami Çelikcan yer alıyor. Bu yıl ön jüri, yarışma filmlerini Mavzer, Anadolu Leoparı, Grev, Kerr, Okul Traşı olarak belirlendi.

