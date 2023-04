Fuat, bakış açısı dolayısıyla yollarının kesişmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor: ‘Özgürlük ve adalet cesaret ister’

Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

Gazetemizin yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın yine büyük bir skandalı ortaya çıkaran yeni kitapları “SS” (Kırmızı Kedi) 7 Nisan’da okurlarla buluştu. Çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturması devam eden bir iş insanının aile ve sosyal hizmetler bakanının makamında ağırlandığını, Ankara Emniyet müdürünün henüz ifadesi bile alınmayan şüpheliye hediyeler verdiğini belgeleyen kitap, yayımlandığı gibi gündem yarattı. Okuyucuların kitaba ve yazarlarına olan ilgisi o kadar büyük oldu ki, 8 Nisan’da İstanbul Kadıköy CKM’deki imza günü ve söyleşisinde salonu tıklım tıklım doldurdular...

Pehlivan ve Terkoğlu, “SS”nin tanıtımını da önceki kitapları “Metastaz”da olduğu gibi bir rap şarkısıyla yaptılar. Hem de yine aynı isimle, rap’in ustası Fuat Ergin ve onun yazdığı bir şarkıyla.

Bir taraf müziğiyle, bir taraf kalemiyle haksızlıklara ses çıkarırken yolların kesişmesi de müthiş bir ortaklık yarattı. İki kitap iki de şarkıyla kritik bir dönemeçte olan Türkiye’nin tarihine “notlar düşüldü.” Şarkıyı sosyal medyadan ve “Kırmızı Kedi TV” YouTube kanalından dinleyebilirsiniz.

Fuat’la kitaplarla birlikte gelen ortaklığı ve yaklaşan seçimleri konuştuk.

‘YOLLARIN KESİŞMESİ KAÇINILMAZ’

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın “Metastaz” kitaplarında olduğu gibi “SS”de de ortaklığa gittiniz. Bu ortaklık ne zaman ve nasıl başladı?

Hayatın içinde olmak, tarihe bu denli yakından tanıklık etmek çok anlamlı ve heyecan verici. Müziğimin içeriği, duruşum ve sisteme bakış açım kaçınılmaz kıldı yollarımızın kesişmesini. İlk kez pandemiden önce buluştuk. Metastaz 2 Cendere için şarkı fikrini konuştuk, sonra malum pandemi molası ve kısa bir aranın ardından şarkıyı yaptık. Kıymetli Barış’lar yıllar sonra yeni bir kitap hazırlayınca yeniden benimle çalışmak, rap ile tavır göstermek istediler. SS için ise birkaç ay önce yeniden buluştuk. Hem özlem giderdik hem de yeni kitapları üzerine konuştuk.

‘OKUYANLAR ÇOK ETKİLENECEK’

Nasıl bir yazım süreciniz oluyor? Sık sık bir araya geldiniz mi?

Benim için en güzel ve heyecanlı tarafı, yazarlar henüz yayımlanmayan kitabın içeriğini bana bir toplantıda özetliyorlar, nelerden bahsettiklerini anlatıyorlar detaylı olarak, ben de verdikleri bu bilgiler doğrultusunda notlarımı alıyorum. Bu notlar üzerinden şarkı sözlerimi yazıyorum. Şarkı belli bir noktaya gelince de programlarımız çok yoğun olduğu için daha çok WhatsApp üzerinden iletişim kurarak şarkıyı son haline getiriyoruz. SS için de bu şekilde ilerledik. Oldukça heyecan verici oldu benim için, okurların da kitaptan aynı derecede etkileneceklerini düşünüyorum.

SON ÜÇ YILDA NELER OLDU?

3 yıl önce “Metastaz” kitabı için yine bir araya gelmiştiniz, son 3 senede neler yaşandığını nasıl anlatırsınız?

Cemaatler başka cemaatlerin yerini doldurdu.

Adalet tamamen hükmünü yitirdi. Türk Lirası’nın değer kaybı ışık hızına yaklaştı.

Skandallar, cinayetler.

Depremi bir soykırım aracına döndüren sistem

Her alanda maksimum yozlaşmışlık ve çürüme...

Her açıdan daha da keskin ve yıkıcı bir baskı. Daha da sivrilerek devam eder ta ki “survival of the fittest” hâkim olana dek.

Narcos pamuk şekeri kaldı bunca utancın yanında...

Şans hazırlıklı olanlara güler.

‘GENÇLERE ÖNEMLİ GÖREV’

Tarihi bir seçim yaklaşıyor, siz bu dönemeci nasıl anlatırsınız? Korkularınız, endişeleriniz var mı?

Gençlere çok önemli görev düşüyor. Onların geleceği söz konusu. Benim bir endişem yok. Neyin ne olduğunu bilerek izliyorum. Şükürler olsun bilincime algıma bana bu ayrıcalıklı hayatı nasip etti... Tüm pisliğe rağmen hayatın her anı enteresan ve anlamlı bir o kadar da yanıltıcı ve anlam yoksunu. Özgürlük ve adalet cesaret ister.

Sizi sevenlere bir mesajınız var mı?

Metamfetaminden ve kimyasal tüm uyuşturuculardan uzak durun. Zihninizi kullanın. Sokakta yaşayan patilerimize özel davranın. Eve dönerken ekmeği kemirmeyin. Her gün çorap değiştirin. Fuat’ı izlemeye devam edin.