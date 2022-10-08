212 Photography Istanbul başladı

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 12:18
<p><strong>212 Photography Istanbul;</strong> yılda bir kez gerçekleşen uluslararası bir festival. Sergi, atölye ve söyleşi, paneller, film gösterimleri ve daha fazlasını içeren kapsamı ile kültürel ve eğitici çerçevede bir program düzenliyor, paralelinde online etkinlik serileri gerçekleştiriyor.</p>

212 Photography Istanbul; yılda bir kez gerçekleşen uluslararası bir festival. Sergi, atölye ve söyleşi, paneller, film gösterimleri ve daha fazlasını içeren kapsamı ile kültürel ve eğitici çerçevede bir program düzenliyor, paralelinde online etkinlik serileri gerçekleştiriyor.

<p>Şehrin uluslararası katılımlı en kapsamlı fotoğraf etkinliği 212 Photography Istanbul, 5. yıl programıyla <strong>6-16 Ekim 2022 tarihleri arasında,</strong> geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi izleyicisini özgün mekanlarda karşılıyor.</p>

Şehrin uluslararası katılımlı en kapsamlı fotoğraf etkinliği 212 Photography Istanbul, 5. yıl programıyla 6-16 Ekim 2022 tarihleri arasında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi izleyicisini özgün mekanlarda karşılıyor.

<p>Her yıl yenilenen keşif rotası üzerinde sergilerden film gösterimlerine çeşitlenen etkinlik programında fotoğrafın dilini farklı disiplinlerle bir arada coğrafyalardan bağımsız seslendirmeyi benimserken, fotoğraf sanatında dikkat çeken isimleri, başlıkları ve yaklaşımları İstanbul’da izleyicisiyle buluşturuyor. Bu deneyim çerçevesinde festival kapsamında keşif rotasına eklediği mekanları ile farklı ufuklar sunmayı hedefliyor. İzleyicisini şehrin kültürel mirasını deneyimlemeye davet ederken, fotoğraf aracılığıyla mekansal hafızanın genişlemesini amaçlıyor.</p>

Her yıl yenilenen keşif rotası üzerinde sergilerden film gösterimlerine çeşitlenen etkinlik programında fotoğrafın dilini farklı disiplinlerle bir arada coğrafyalardan bağımsız seslendirmeyi benimserken, fotoğraf sanatında dikkat çeken isimleri, başlıkları ve yaklaşımları İstanbul’da izleyicisiyle buluşturuyor. Bu deneyim çerçevesinde festival kapsamında keşif rotasına eklediği mekanları ile farklı ufuklar sunmayı hedefliyor. İzleyicisini şehrin kültürel mirasını deneyimlemeye davet ederken, fotoğraf aracılığıyla mekansal hafızanın genişlemesini amaçlıyor.

<p>4 yıl boyunca toplam 14 mekanda, 43.000’in üzerinde festival seyircisiyle buluşan 212 Photography Istanbul, 5’inci yılında izleyicisini 15 mekana yayılan kapsamlı programıyla ağırlıyor.</p>

4 yıl boyunca toplam 14 mekanda, 43.000’in üzerinde festival seyircisiyle buluşan 212 Photography Istanbul, 5’inci yılında izleyicisini 15 mekana yayılan kapsamlı programıyla ağırlıyor.

<p>Sergiler, atölyeler, söyleşiler, paneller, film gösterimleri ve portfolyo incelemelerinin yanı sıra; edebiyat, dans, sinema, müzik, gastronomi gibi farklı disiplinlere de programında yer veren 212 Photography Istanbul, kapsamlı programıyla Anadolu ve Avrupa yakasında 15’e yakın mekânla ziyaretçilerine bir keşif rotası sunmaya devam ediyor. </p>

Sergiler, atölyeler, söyleşiler, paneller, film gösterimleri ve portfolyo incelemelerinin yanı sıra; edebiyat, dans, sinema, müzik, gastronomi gibi farklı disiplinlere de programında yer veren 212 Photography Istanbul, kapsamlı programıyla Anadolu ve Avrupa yakasında 15’e yakın mekânla ziyaretçilerine bir keşif rotası sunmaya devam ediyor. 

<p>Geleneksel hale gelen Uluslararası 212 Photography Istanbul Fotoğraf Yarışması için başvurular da Mayıs ayında başlamıştı.</p>

Geleneksel hale gelen Uluslararası 212 Photography Istanbul Fotoğraf Yarışması için başvurular da Mayıs ayında başlamıştı.

<p><strong>212 FOTOĞRAF YARIŞMASI NEDİR?</strong></p> <p>Bir kültür sanat dergisiyle bir fotoğraf festivalinin yenilikçi bir karışımı; yenilikçi bir fotoğraf stüdyosu tarafından gerçekleştirilen bu girişimler dahilinde, aynı zamanda çeşitli enstitülerle, platformlarla ve markalarla işbirliği de yapıyor. Bu yarışma, her yaştan ve her ülkeden profesyonel ve amatör fotoğrafçının, her tür kamerayla çektiği fotoğrafları kabul ediyor.</p>

212 FOTOĞRAF YARIŞMASI NEDİR?

Bir kültür sanat dergisiyle bir fotoğraf festivalinin yenilikçi bir karışımı; yenilikçi bir fotoğraf stüdyosu tarafından gerçekleştirilen bu girişimler dahilinde, aynı zamanda çeşitli enstitülerle, platformlarla ve markalarla işbirliği de yapıyor. Bu yarışma, her yaştan ve her ülkeden profesyonel ve amatör fotoğrafçının, her tür kamerayla çektiği fotoğrafları kabul ediyor.

<p><strong>SERGİLER</strong></p> <p>Kamusal alanlarla birlikte şehrin farklı duraklarına yayılan programıyla 15’e yakın mekanda, solo sergilerden tematik karşılaşmalarda lokal ve uluslararası pek çok sanatçı ağırlanıyor.</p>

SERGİLER

Kamusal alanlarla birlikte şehrin farklı duraklarına yayılan programıyla 15’e yakın mekanda, solo sergilerden tematik karşılaşmalarda lokal ve uluslararası pek çok sanatçı ağırlanıyor.

<p><strong>ATÖLYELER</strong></p> <p>Gezici keşif atölyelerinin ve yürüyüş rotalarının yanı sıra beşinci edisyonda farklı başlıklarla festival paralelinde fotoğraf odağında olan deneyimler sunuyor.</p>

ATÖLYELER

Gezici keşif atölyelerinin ve yürüyüş rotalarının yanı sıra beşinci edisyonda farklı başlıklarla festival paralelinde fotoğraf odağında olan deneyimler sunuyor.

<p><strong>SÖYLEŞİLER</strong></p> <p>Günlük akışta fotoğraf üstüne diyalogları çeşitlendirme adına ilk senesinden beri gerçekleştirilen söyleşi serisinde, üretimleri ile dikkat çeken isimler ve sanatçılar farklı başlıklarda buluşuyor.</p>

SÖYLEŞİLER

Günlük akışta fotoğraf üstüne diyalogları çeşitlendirme adına ilk senesinden beri gerçekleştirilen söyleşi serisinde, üretimleri ile dikkat çeken isimler ve sanatçılar farklı başlıklarda buluşuyor.

<p><strong>FİLM GÖSTERİMLERİ</strong></p> <p>Günümüzün dikkat çekici yayın platformlarının yanı sıra arşivlerden kopyalarla festivale özel hazırlanan film programı, meraklıları için festival boyunca çevrimiçi ve salonlarda gösteriliyor.</p>

FİLM GÖSTERİMLERİ

Günümüzün dikkat çekici yayın platformlarının yanı sıra arşivlerden kopyalarla festivale özel hazırlanan film programı, meraklıları için festival boyunca çevrimiçi ve salonlarda gösteriliyor.

<p><strong>KONSERLER</strong></p> <p>Şehrin farklı noktalarına yayılan festival rotası üstünde yer alan mekânlarda farklı tarihlerde pop-up konserler gerçekleşiyor.</p>

KONSERLER

Şehrin farklı noktalarına yayılan festival rotası üstünde yer alan mekânlarda farklı tarihlerde pop-up konserler gerçekleşiyor.

<p><strong>PERFORMANS</strong></p> <p>Hareketin büyülü görsel dünyasının fotoğrafla ilişkisi üzerine farklı etkinlik ve deneyimler, beşinci yıl programında performans başlığı altında toplanıyor.</p>

PERFORMANS

Hareketin büyülü görsel dünyasının fotoğrafla ilişkisi üzerine farklı etkinlik ve deneyimler, beşinci yıl programında performans başlığı altında toplanıyor.

<p><strong>HAREKETİ YAKALA ATÖLYESİ ERTELENDİ</strong></p> <p>7 Ekim Cuma günü Beşiktaş Meydan'da gerçekleşmesi planlanan <strong>Mine Kasapoğlu</strong> ve <strong>Adem Ustaoğlu'nun</strong> <strong>"Hareketi Yakala"</strong> atölyesi olumsuz hava şartları nedeniyle 8 Ekim Cumartesi 15:00- 17:00'ye ertelendi.</p>

HAREKETİ YAKALA ATÖLYESİ ERTELENDİ

7 Ekim Cuma günü Beşiktaş Meydan'da gerçekleşmesi planlanan Mine Kasapoğlu ve Adem Ustaoğlu'nun "Hareketi Yakala" atölyesi olumsuz hava şartları nedeniyle 8 Ekim Cumartesi 15:00- 17:00'ye ertelendi.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


sergi kültür sanat Sanat sanat eseri sanatçı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler