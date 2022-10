212 Photography Istanbul başladı

212 FOTOĞRAF YARIŞMASI NEDİR?

Bir kültür sanat dergisiyle bir fotoğraf festivalinin yenilikçi bir karışımı; yenilikçi bir fotoğraf stüdyosu tarafından gerçekleştirilen bu girişimler dahilinde, aynı zamanda çeşitli enstitülerle, platformlarla ve markalarla işbirliği de yapıyor. Bu yarışma, her yaştan ve her ülkeden profesyonel ve amatör fotoğrafçının, her tür kamerayla çektiği fotoğrafları kabul ediyor.