212 Photography Istanbul başladı
Her yıl yenilenen keşif rotası üzerinde sergilerden film gösterimlerine çeşitlenen etkinlik programında fotoğrafın dilini farklı disiplinlerle bir arada coğrafyalardan bağımsız seslendirmeyi benimserken, fotoğraf sanatında dikkat çeken isimleri, başlıkları ve yaklaşımları İstanbul’da izleyicisiyle buluşturuyor. Bu deneyim çerçevesinde festival kapsamında keşif rotasına eklediği mekanları ile farklı ufuklar sunmayı hedefliyor. İzleyicisini şehrin kültürel mirasını deneyimlemeye davet ederken, fotoğraf aracılığıyla mekansal hafızanın genişlemesini amaçlıyor.
Sergiler, atölyeler, söyleşiler, paneller, film gösterimleri ve portfolyo incelemelerinin yanı sıra; edebiyat, dans, sinema, müzik, gastronomi gibi farklı disiplinlere de programında yer veren 212 Photography Istanbul, kapsamlı programıyla Anadolu ve Avrupa yakasında 15’e yakın mekânla ziyaretçilerine bir keşif rotası sunmaya devam ediyor.
212 FOTOĞRAF YARIŞMASI NEDİR?
Bir kültür sanat dergisiyle bir fotoğraf festivalinin yenilikçi bir karışımı; yenilikçi bir fotoğraf stüdyosu tarafından gerçekleştirilen bu girişimler dahilinde, aynı zamanda çeşitli enstitülerle, platformlarla ve markalarla işbirliği de yapıyor. Bu yarışma, her yaştan ve her ülkeden profesyonel ve amatör fotoğrafçının, her tür kamerayla çektiği fotoğrafları kabul ediyor.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- Saray şoförüne 'simit' parası
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- İlk kez rakam paylaşıldı
- 'Ligden ihraç edilsin'
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Asgari ücret ve memur zammı ne olacak?
- Cemevleri için yeni düzenlemeyi açıkladı
- AKP'nin 52 maddelik torba kanun teklifi TBMM'de