5 duyuyu kullanarak müze gezmek: Müzede An

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2023 Pazartesi, 15:42
<p><strong>Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)</strong> yeni programı Müzede An ile sanatseverlere farklı bir deneyim kazandırmayı amaçlıyor. </p>

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) yeni programı Müzede An ile sanatseverlere farklı bir deneyim kazandırmayı amaçlıyor. 

<p>2002 yılında ziyarete açılan <strong>Sakıp Sabancı Müzesi</strong> yeni bir programla kapılarını sanatseverlere açıyor. </p>

2002 yılında ziyarete açılan Sakıp Sabancı Müzesi yeni bir programla kapılarını sanatseverlere açıyor. 

<p>Beş duyuyu birden harekete geçiren yönergelerle farkındalık yolculuğu sunan Müzede An programı ile sanata yavaş bakma ve farkındalık ilkelerinden ilham alma hedefleniyor.</p>

Beş duyuyu birden harekete geçiren yönergelerle farkındalık yolculuğu sunan Müzede An programı ile sanata yavaş bakma ve farkındalık ilkelerinden ilham alma hedefleniyor.

<p>Sanat terapisi prensipleriyle, SSM için tasarlanmış bir rehberli ses deneyimi olan <strong>Müzede An</strong>’da, müzelerin potansiyel iyileştirici mekânlar olduğunu göz önünde bulundurarak, ziyaretçilerini sanat eserlerine odaklanmaya ve eserlerle dönüştürücü ilişkiler kurmaya davet ediyor.</p>

Sanat terapisi prensipleriyle, SSM için tasarlanmış bir rehberli ses deneyimi olan Müzede An’da, müzelerin potansiyel iyileştirici mekânlar olduğunu göz önünde bulundurarak, ziyaretçilerini sanat eserlerine odaklanmaya ve eserlerle dönüştürücü ilişkiler kurmaya davet ediyor.

<p><strong>FARKLI BİR DENEYİM</strong></p> <p>Modernizmin İzinde Türk Resmi sergisinden seçilen sekiz eserin ve <strong>Anish Kapoor</strong> ve<strong> Seyhun Topuz</strong>’un heykellerinin yer aldığı, Müzede An programının içeriğini ziyaretçiler akıllı telefon veya tabletleriyle hem müzede hem de diledikleri yerde SSM’nin web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak deneyimleyebiliyor.</p>

FARKLI BİR DENEYİM

Modernizmin İzinde Türk Resmi sergisinden seçilen sekiz eserin ve Anish Kapoor ve Seyhun Topuz’un heykellerinin yer aldığı, Müzede An programının içeriğini ziyaretçiler akıllı telefon veya tabletleriyle hem müzede hem de diledikleri yerde SSM’nin web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak deneyimleyebiliyor.

<p>Dışavurumcu Sanat Terapi Uygulayıcısı Seren Pehlivanoğlu İlkdoğan işbirliğiyle tasarlanan programda, ziyaretçiler kendi kulaklıklarını kullanarak QR kodla işaretlenen eserlerle daha derin bağlar kurup, bedenlerinde uyanan duygu ve düşünceleri fark edebiliyor. </p>

Dışavurumcu Sanat Terapi Uygulayıcısı Seren Pehlivanoğlu İlkdoğan işbirliğiyle tasarlanan programda, ziyaretçiler kendi kulaklıklarını kullanarak QR kodla işaretlenen eserlerle daha derin bağlar kurup, bedenlerinde uyanan duygu ve düşünceleri fark edebiliyor. 

<p>Dileyenler ise www.sakipsabancimuzesi.org  adresinden istedikleri yer ve zamanda, yönergeleri takip ederek Müzede An’da deneyimini yaşayabilir.</p>

Dileyenler ise www.sakipsabancimuzesi.org  adresinden istedikleri yer ve zamanda, yönergeleri takip ederek Müzede An’da deneyimini yaşayabilir.

<p><strong>Müzede An</strong> kapsamında seçilen eserlerden Halil Paşa’nın Şakayıklar ve Kadın isimli tablosu üzerine bir sanat yönergesi bulunuyor.</p>

Müzede An kapsamında seçilen eserlerden Halil Paşa’nın Şakayıklar ve Kadın isimli tablosu üzerine bir sanat yönergesi bulunuyor.

<p>Yönerge bir sanat birikimi gerektirmiyor ve her yaştan sanat izleyicisi tarafından uygulanabilir. Eser sayfasında bulunan bu yönergeyi takip ederek yaratıcı sürece dahil olmak ve yeni olasılıklara alan açamak mümkün.</p>

Yönerge bir sanat birikimi gerektirmiyor ve her yaştan sanat izleyicisi tarafından uygulanabilir. Eser sayfasında bulunan bu yönergeyi takip ederek yaratıcı sürece dahil olmak ve yeni olasılıklara alan açamak mümkün.

<p><strong>MÜZEDE AN NE ZAMAN KAPILARINI AÇACAK?</strong></p> <p>Her bireyin kişisel deneyiminin eşsiz olduğu göz önünde bulundurularak tasarlanan Galeri Buluşması’nın ilki  <strong>12 Temmuz Çarşamba</strong> günü,  <strong>10.00-11.45</strong> saatleri arasında gerçekleştirilecek.</p>

MÜZEDE AN NE ZAMAN KAPILARINI AÇACAK?

Her bireyin kişisel deneyiminin eşsiz olduğu göz önünde bulundurularak tasarlanan Galeri Buluşması’nın ilki  12 Temmuz Çarşamba günü,  10.00-11.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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