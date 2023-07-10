5 duyuyu kullanarak müze gezmek: Müzede An

FARKLI BİR DENEYİM

Modernizmin İzinde Türk Resmi sergisinden seçilen sekiz eserin ve Anish Kapoor ve Seyhun Topuz’un heykellerinin yer aldığı, Müzede An programının içeriğini ziyaretçiler akıllı telefon veya tabletleriyle hem müzede hem de diledikleri yerde SSM’nin web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak deneyimleyebiliyor.