Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 12 Mayıs 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, anime, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 12 Mayıs Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Belle ve Sebastian: Cesur Dostum
Sebastian, şehirde büyüyen on yaşında bir çocuktur. Okulu tatile girdiğinde Sebastian hiç istemese de tatilini büyükannesi ve teyzesiyle birlikte dağlarda geçirmek zorunda kalır. Şehir hayatına alışan Sebastian için tatilini koyunları otlatarak geçirecek olmak pek de iyi değildir. Ancak, kartopu gibi bembeyaz bir köpek olan Belle ile tanışmasıyla hayatı tamamen değişir.
Karabasan
Yönetmenliğini ve senaristliğini Kjersti Rasmussen’in yaptığı Norveç yapımı korku filminde; Eili Harboe, Herman Tømmeraas, Dennis Storhoi yer alıyor. Yeni evli çiftin taşındıkları evde başlarından geçen doğaüstü olayları konu ediniyor. Yeni evlerinde sürekli komşularının kavga ve bebek çığlık seslerini duyan Mona ve Robby, bir süre sonra bu seslerin evden geldiğini fark eder ve bir iblis tarafından saldırıya uğrarlar…
Koku
Barış Gördağ ve Yasin Çetin ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği yerli dram filmi Koku, ailesinden ilgi ve sevgi göremeyen bir kadının hikayesini anlatıyor. Felsefe profesörü olan İlhan, kendi ailesini kurarak ailesinden göremediği sevgiyi bulma arayışında işitme ve konuşma engelli bir çocukla tanışır ve aralarında farklı bir bağ oluşur. Kullandığı parfümü ile çocuğun ninesinin nergis kokusunu anımsatan İlhan, küçük kız sayesinde sevginin ne demek olduğunu öğrenir.
Lanetli Kan
Michelle Monaghan, Danika Frederick ve Skeet Ulrich’li oyucu kadrosuyla vizyona giren yapım, küçük bir ailenin başlarından geçen talihsiz olayları anlatıyor. Hemşire olan Jess’in kızı ve küçük oğlu Owen ile birlikte ailesinin eski çiftlik evine taşınması ve sonrasında Owen'ın doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilmesi hayatlarını altüst eder. Jess, oğlunu kurtarabilmek için sınırlarını zorlamak zorundadır.
Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor!
Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek yapım, ekinlerin büyümesini sağlayan nano-tohumun çalınması ve sonrasında hırsızı arama mücadelesini konu ediniyor. Neşeli Çiftlik’in devrimsel icadının ürettiği paha biçilmez tohumun çalınması sonucu Klara ve Gaute, ünlü dedektif Agatha Christensen’e gider. Neşeli Çiftlik’in kurtulması artık bu üçlü takımın başarısına bağlıdır.
Sword Art Online the Movie: Progressive - Scherzo of Deep Night
Animede, bir ölüm oyununda oyun lideri olarak kapana kısılan iki liderin yaşam mücadelesi anlatılıyor. Sword Art Online'da mücadele eden Kirito ve Asuna, yaşamak için farklı kat ve kademelerde canavarlarla yüzleşmek zorunda kalırlar.
Masum
Louis Garrel'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filmi The Innocent, annesinin hapishanede mahkum olan bir adamla evleneceğini öğrenen ve annesini korumak için her şeyi göze alan Abel'in hikayesini konu ediyor. Abel, onu korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ancak yeni üvey babası Michel ile tanıştığında verdiği hükümlüler hakkında yeni bakış açıları geliştirir ve korkuları giderek azalır.
Sırrı Cin
Yönetmen koltuğunda Uğur Karakuzu'nun oturduğu korku filmi saklı kalmış bir sırrın ortaya çıkması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Babil cinlerinin gizlediği bir sırrın açığa çıkma sürecini ve sonrasını anlatan filmde, bir köye öğretmen olarak atanan Tülay, kayalık bir alanda keşfedilmemiş bir sır keşfeder ve hayatı altüst olur…
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