Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 12 Mayıs 2023 vizyona girecek filmler...

Belle ve Sebastian: Cesur Dostum

Sebastian, şehirde büyüyen on yaşında bir çocuktur. Okulu tatile girdiğinde Sebastian hiç istemese de tatilini büyükannesi ve teyzesiyle birlikte dağlarda geçirmek zorunda kalır. Şehir hayatına alışan Sebastian için tatilini koyunları otlatarak geçirecek olmak pek de iyi değildir. Ancak, kartopu gibi bembeyaz bir köpek olan Belle ile tanışmasıyla hayatı tamamen değişir.