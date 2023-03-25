Bu hafta vizyona hangi filmler girdi?
22 Mart ve 24 Mart’ta vizyona girecek yeni filmler izleyici ile buluşmayı bekliyor. Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli olmak üzere, komedi, animasyon, aksiyon ve korku türlerinde 7 yapım vizyona girecek.
Animeden müzikale, komediden korkuya ve gerilime önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. John Wick: Chapter 4, Demon Slayer: To the Swordsmith Village, Louis Tomlinson: All of Those Voices, Gerçek Cinler 2, Özel Bir Hediye (The New Toy), Motelde Katliam, Sekiz Dağ (The Eight Mountains) ve Kestik Babacım filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
John Wick: Chapter 4
Keanu Reeves’in başrolde olduğu nefes kesen aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan John Wick: Chapter 4, 22 Mart’ta vizyona girerek sinemaseverleri 2 saat 49 dakikalık bir yolculuğa çıkarıyor. Filmde, köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadele etmesi anlatılıyor.
Özel Bir Hediye filnminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Fransız yönetmen James Huth'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Özel Bir Hediye" filminin başrollerini Jamel Debbouze, Daniel Auteuil ve Alice Belaidi paylaştı.
Sosyal sınıf çatışmalarının işlendiği komedi türündeki Fransız yapımı filmin konusu şöyle:
"Komşuları, ailesi ve eşi Alice ile Paris’in toplu konutlarında yaşayan Sami, temiz kalpli ancak aklı bir karış havada bir adamdır. Bir gün Fransa’nın en zengin adamı Philippe Etienne, Sami’nin çalıştığı alışveriş merkezini oğlunun doğum günü için kapatır ve hediye olarak ne isterse almasını söyler. Alexandre ise kendine oyuncak olarak, gece bekçisi Sami’yi seçer."
"Sekiz Dağ" filnminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Belçika, Fransa, İtalya ortak yapımı "Sekiz Dağ", Alp dağlarının benzersiz doğası ve şartlarında, çocukken tanışan Pietro ile Bruno'nun dostluk hikayesini konu alıyor.
Felix van Groeningen ile Charlotte Vandermeersch'nin yönettiği dram türündeki filmde, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi ile Cristiano Sassella rol alıyor.
"Kestik Babacım" filnminin konusu nedir, oyuncuları kim?
"Kestik Babacım", günlük yaşamlarında sıkı dost olan yönetmen, senarist ve aktör üçlüsünün, bir aşk filmi çekme gayretini aktarıyor.
Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin yönetmenliğini Atakan Şatıroğlu üstlendi. Filmin başrollerini Erman Erbek, Yağmur Sevgi Koysal, Ceyhun Tutal ve Berkay Berkman paylaştı.
Haftanın korku ve animasyon filmleri
Japon yapımı animasyon film, "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-To the Swordsmith Village"in yönetmen koltuğunda Haruo Sotozaki oturuyor.
Onur Aldoğan'ın yönettiği yerli korku filmi "Gerçek Cinler 2"de Gizem Noyan, Lara Fandaklı, Onur Aldoğan ile Sinan Taşkan rol aldı.
Yönetmenliğini Murat Kuşçu ve Feyza Aydın Kılıç'ın yaptığı korku filmi "Motelde Katliam"ın oyuncu kadrosunda Feyza Aydın Kılıç, Aleyna Kılıç, Bülent Mert ve Şevki Özcan yer aldı.
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