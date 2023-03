Bu hafta vizyona hangi filmler girdi?

22 Mart ve 24 Mart’ta vizyona girecek yeni filmler izleyici ile buluşmayı bekliyor. Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli olmak üzere, komedi, animasyon, aksiyon ve korku türlerinde 7 yapım vizyona girecek.

Animeden müzikale, komediden korkuya ve gerilime önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. John Wick: Chapter 4, Demon Slayer: To the Swordsmith Village, Louis Tomlinson: All of Those Voices, Gerçek Cinler 2, Özel Bir Hediye (The New Toy), Motelde Katliam, Sekiz Dağ (The Eight Mountains) ve Kestik Babacım filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.