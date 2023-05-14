Gedik Filarmoni’den dev kapanış
Gedik Filarmoni Orkestrası, Süreyya Operası’nda sipariş edilmiş eserler, “Caz Çağı”ndan başyapıtlar ve Mozart’ın son senfonileri temalarını kapsayan üç konserin sonuncusuyla sezonu kapattı.
Daimi şefleri Cem Mansur yönetiminde orkestra, A. Copland, “Music for the Theatre” ve W. A. Mozart’ın son senfonisi “Jüpiter”i seslendirdiği konserinde Gedik Sanat’ın sipariş ettiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kompozisyon öğretim üyesi Yunus Gencer’in, “Klarinet Konçertosu”nun dünya prömiyerini de yaptı. Müzik repertuvarına yeni eserler kazandırma misyonuyla program hazırlayan Mansur, bir bestenin mürekkebinden sıyrılıp ilk defa sese bürünmesinden duydukları heyecanı titiz yorumuyla dinleyicilere ulaştırdı. Besteci de “Konçerto çok iyi ve çabuk kavrandı ve tam hayal ettiğim gibi yorumlandı” diyerek mutluluğunu ifade etti.
FEİDMAN ANISINA...
Konserin solisti, Samsun Devlet Opera Balesi klarinet grup şefi, Gedik Filarmoni üyesi Kıvanç Fındıklı bis parçası olarak da klezmer tarzda yazılmış klarnet konçertosunun 3. bölümüne gönderme yaparak Macar klarnet virtüözü ve besteci Béla Kovács’ın klezmer üstadı klarnet sanatçısı Giora Feidman’a ithaf ettiği “Shalom Aleichem, Rov Feidman”ı yaylılar eşliğinde çaldı.
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