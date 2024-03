Guinness rekortmeni müzisyen Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor...

Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:12

Güncelleme: 27.03.2024 - 15:12

Dünyaca ünlü müzisyen Nigel Kennedy, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Vivaldi: The New Four Seasons" albümüyle İstanbul'da sahne alacak. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 7 Nisan'da gerçekleşecek olan "Heart and Soul" konseriyle müzikseverlerle buluşacak olan Kennedy, kariyerinde geniş bir hayran kitlesi edinmiş bir isim.

Besteci, keman virtüözü, orkestra şefi ve festival küratörü olan Kennedy, farklı müzik türlerini bir araya getirerek verdiği konserlerle tanınıyor. "Vivaldi: Yeni Dört Mevsim" adlı albümüyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kennedy, klasik, caz, klezmer, rock gibi çeşitli müzik tarzlarında geniş bir repertuvara sahip.

Albümleriyle birçok ödül kazanan Kennedy, Johann Sebastian Bach'ın eserlerinin yanı sıra Krzysztof Komeda ve Ryuichi Sakamoto'nun eserlerini de seslendirecek. Ayrıca kendi orijinal bestelerini de dinleyicilerle buluşturacak olan müzisyenin sahnedeki çellist ortağı ise Beata Urbanek-Kalinowska olacak.