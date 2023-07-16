Gümüşlük’te müzik 20 yaşında

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

Bosfor Turizm ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival, 21 Temmuz Cuma akşamı kapılarını, Antik Taş Ocağı’ndaki piyanist Gülsin Onay & Athenaeum String Quartet konseri ile sanatseverler için açacak.

Gümüşlük Müzik Festivali’nde bu yıl, dördü masterclass konseri olmak üzere yirmi bir konser yer alacak.