Gümüşlük’te müzik 20 yaşında
Bu yıl 20. yaşını kutlamaya hazırlanan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’ne yine klasik, caz, etnik ve özgün müzik dallarında performans sergileyen dünyaca ünlü müzisyen ve yorumcular katılacak.
Bosfor Turizm ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival, 21 Temmuz Cuma akşamı kapılarını, Antik Taş Ocağı’ndaki piyanist Gülsin Onay & Athenaeum String Quartet konseri ile sanatseverler için açacak.
Gümüşlük Müzik Festivali’nde bu yıl, dördü masterclass konseri olmak üzere yirmi bir konser yer alacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine büyük zam
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
- Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı!
- Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
- O kişilere zam yapılmadı!
- 'Ülkeyi terk etti' iddiası...