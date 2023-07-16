Gümüşlük’te müzik 20 yaşında

Bu yıl 20. yaşını kutlamaya hazırlanan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’ne yine klasik, caz, etnik ve özgün müzik dallarında performans sergileyen dünyaca ünlü müzisyen ve yorumcular katılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00
Gümüşlük’te müzik 20 yaşında
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Bosfor Turizm ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival, 21 Temmuz Cuma akşamı kapılarını, Antik Taş Ocağı’ndaki piyanist Gülsin Onay & Athenaeum String Quartet konseri ile sanatseverler için açacak.

Gümüşlük Müzik Festivali’nde bu yıl, dördü masterclass konseri olmak üzere yirmi bir konser yer alacak.


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