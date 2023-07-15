Hilal Can’dan ‘Gece Gezenler’

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:11

Haliç Sanat adını alan Tarihi Fener Evleri, İBB Miras’ın restorasyon çalışmaları sonucunda çağdaş sanat galerileri olarak yeniden işlevlendirildi. 18. yy sonlarında ve 19. yy’ın hemen başlarında yapılmış, Taş Oda olarak da bilinen Fener Evleri, Fener ve Balat semtlerinin günümüze dek ulaşan nadir yapılar arasında yer aldı. Restorasyon çalışmaları sırasında sıva altında kalan özgün işlemeler, kabartmalar ve zemine gömülmüş alt katlar gün yüzüne çıkarıldı.



“Gece Gezenler” başlıklı sergide sanatçı kadim şehrin bu bellek mekânına konuk oluyor. Kendi ikonografisini, İstanbul’un müşterek hayalleriyle harmanlayarak mekâna yerleşiyor. Kutsallık ve tabular, korkular ve inançlar, toplumsal cinsiyet ve yabancılık üzerine masallar anlatıyor. Küratörlüğünü Ezgi Bakçay’ın yaptığı sergi isminin esinini Tomris Uyar’ın “Gecegezen Kızlar” öyküsünden alıyor. Sergi, pazartesi günleri hariç her gün eylül sonuna kadar izlenebilir.